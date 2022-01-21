的士公路轉彎位突切線　電單車捱撞倒地　網民轟：睇唔清唔好Cut

駕駛者必須要一眼關七，不留神遇上盲點隨時發生意外。網上流傳1段車Cam片段，1部的士沿呈祥道行駛時突然切線，把左邊的電單車撞倒，電單車司機被拋出車外，幸好可自行爬起來。片段引起網上猛烈批評，點出的士司機3宗罪，「發雞盲，淨係識得衝」、「入緊彎，睇唔清鏡就唔好cut（切）啦」、「的士打燈唔擰轉頭望」，非常危險。



網上流傳1段車Cam片段，1部的士沿呈祥道行駛時突然切線，把左邊的電單車撞倒。（影片截圖）

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從上載至facebook群組「馬路的事討論區」的行車記錄儀（車Cam）片段可見，事發於昨日（20日）下午5時許，的士沿呈祥道往深水埗方向，駛至龍翔工業大廈對開時，在轉彎位由最右行車線切線至中線，剛好1部黑色電單車正在的士左邊，電單車被撞倒，司機跌出車外，的士駛前數米後停低。片段所見，電單車司機仍有意識，可自行坐起。

片段引起網上熱議，網民都大罵的士司機不顧盲點還要「揸得快」，「喺正隔籬都見唔到，撞鬼咩」、「發雞盲，淨係識得衝」、「入緊彎，睇唔清鏡就唔好cut（切）啦」、「的士打燈唔擰轉頭望」、「當盲丙遇上盲點」；有人亦指情況超危險，「後面有泥頭（電單車）隨時變豆腐花」、「撿得返條命算好」。

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鐵騎士又型又有愛！近日網上流傳1段車Cam片段，顯示深水埗1名婆婆在路中心推着手推車緩慢前行，遭後方的士響咹催促，反而另有1名電單車司機見狀，立即下車出手相助，被網民大讚暖男行為，「好有對比！」。

