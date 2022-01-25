人妻搭上已婚男堅決離婚　提2大離譜要求老公嬲爆：房子送妳？

人無恥便無敵？有台灣人夫於討論區發文大呻，指最近因一些矛盾與老婆鬧離婚，後來老婆坦白愛上已婚男子，雙方擬離婚重組家庭，因此才提出結束7年婚姻，並想帶女兒走，更希望老公看在女兒份上，把房子過戶到她名下。樓主當然不肯，更氣憤地說：「是誰給妳的勇氣？」



有台灣人夫於討論區發文表示，老婆愛上已婚男子，並要求帶走女兒及將現時住的房子過戶到她名下，讓他十分氣憤。（《多功能老婆》劇照）

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該名人夫於「爆料公社-匿名公社」討論區以「想跟小王重組家庭還要我把房子送妳？」為題發文表示，最近因一些矛盾與老婆鬧離婚，後來老婆坦白愛上已婚男子，雙方目前只是精神出軌，沒有更進一步，老婆覺得對不起他，所以提出離婚，並想帶女兒走。

樓主指出，兩人結婚7年來還算恩愛，但聽到老婆坦白一切後，瞬間感到晴天霹靂，堅定地說「女兒我是不會同意讓她帶走的」，更何況老婆與姦夫打算各自離婚再重組家庭，「開什麼國際玩笑、讓我女兒叫另一個男人『爸爸』？」。

老婆聲稱，與姦夫目前只是精神出軌，沒有更進一步。（《幕後玩家》劇照）

樓主的老婆還提出更過份的要求，表示因自己沒有固定工作，姦夫離婚後要付贍養費，「所以看我能不能看在女兒的份上，把現在住的房子過戶到她名下！」。

樓主當然氣憤難平，「當我黃綠紅（王力宏）嗎？人家（傳聞）至少是每個城市都有肉吃，妳想給我戴綠帽，還敢要我比照辦理雙手送上房子？是誰給妳的勇氣？」。

事件讓一眾網民刷新三觀，紛紛留言說「比扯鈴還扯」、「準備錄影錄音器，錄下所有證據讓她淨身出戶」、「你問她當初有沒有看在女兒的份上保存一個完整的家！」、「她傻了嗎？標準得了便宜還想賣乖！」、「驗證了人不要臉，天下無敵」、「真的是道德觀扭曲的破麻布」。

同場加映：女友認出軌兼發生性關係 男方被戴帽感崩潰：佢哋喺我屋企張床做



女友認出軌兼發生性關係 男方被戴帽感崩潰：佢哋喺我屋企張床做（01製圖）

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事主最近就向網民分享事件的最新發展，說自己最初還堅拒相信女友出軌，但最近對方終於承認愛上另一個人，更已經與他發生性關係，親熱地點包括樓主家中的床上：