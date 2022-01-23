隔離男獲派椒鹽豬柳炒蛋飯　打開驚覺貨不對辦中伏：原來係咁理解

新冠肺炎疫情升溫，一旦須要送往竹篙灣檢疫中心強制檢疫已經折騰一番，若隔離期間「無啖好食」更是令人心灰。網上流傳片段，有隔離人士拍下檢疫中心的「伙食」實況，稱晚餐選了名稱頗為吸引的「椒鹽豬柳配炒蛋飯」，沒料打開飯盒方知「中伏」，「貨不對辦」的飯盒令事主也不禁慨嘆：「原來（飯盒名稱）係咁樣理解。」



有隔離人士拍下檢疫中心的「伙食」實況，稱晚餐選了名稱頗為吸引的「椒鹽豬柳配炒蛋飯」，沒料打開飯盒方知「中伏」，影片引來網民瘋傳。（ig「elsonhochun」影片截圖）

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該段瘋傳的影片其實由體育主持何振然於本月7日上載，當日為他於竹篙灣檢疫中心強制隔離的第5天。隔離期間他不時上載有關檢疫中心的伙食影片，笑言餐單與實際收到的食物不時有出入，「查實都係苦中作樂心態，對呢度三餐其實都唔係話咩投訴，但係餐單同嚟嘅食物經常有出入同落差就真係有少少失預算，好似呢個椒鹽豬柳炒蛋飯咁」。

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片段可見，何振然拍下工作人員派發飯盒的情況，興奮地表示「放飯喇！」。收到飯盒後他拿出餐單，表示選擇了「椒鹽豬柳配炒蛋飯」作為晚餐，「聽落都覺得好正嘅係咪，我諗大家都好認同啦」。

可是當鏡頭一轉，他向鏡頭展示飯盒時便發現「中伏」，椒鹽豬柳竟有大量醬汁，而炒蛋飯則非平日的炒飯，而是疑似蟹柳蒸蛋和附有白烚清菜的白飯。嚴重「貨不對辦」的飯盒令何振然無奈稱：「原來（飯盒名稱）係咁樣理解嘅！WOW！重新理解過椒鹽豬扒炒蛋飯！」

影片近日引來網民瘋傳及討論，紛紛驚嘆檢疫中心的「伙食質素」，稱片中飯盒至少有2點與名稱不符，嚴重貨不對辦。（ig「elsonhochun」影片截圖）

影片近日引來網民瘋傳及討論，紛紛驚嘆檢疫中心的「伙食質素」，稱片中飯盒至少有2點與名稱不符，「邊度椒鹽豬柳？水汪汪咁！炒飯？水蛋咋嘛？」、「廚師嘅高超技術，睇落似蒸蛋其實係炒蛋，廚師用不外傳嘅方法點炒個蛋黃都無穿，仲勁過蛋包飯」。

亦有「過來人」稱，檢疫中心的食物質素與名稱根本是兩回事，笑稱或已違反商品說名條例，「每日打開盒飯嘅心情都幾緊張刺激，練埋大心臟」、「食物供應商，你唔好博今次海關人員無份入來就唔使符合商品說明條例喎，點睇都唔似餐單寫嘅食品啦」、「入過就知對餐飯由希望變絕望，再由唔想食去到畀咩都食，好似去咗寺廟修行咁」。

同場加映：沙田前區議員陳運通早前曾分享在竹篙灣檢疫中心隔離的經驗，列出9大Q&A及8大必帶物品，希望讓網民作為提醒：

