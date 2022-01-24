葵涌打工仔疑現Omicron病徵照返工　同事勸勿檢測：唔想去竹篙灣

本港正面臨第5波新冠肺炎疫情，Omicron病毒攻擊力較弱但有傳播性，有在葵涌區工作的打工仔在討論區發文，指其1名男同事上周起生病，認為與Omicron病徵非常相似，但全司10餘人竟千叮萬囑他不要接受檢測，「費事累到全公司一齊提前收爐還要去隔離到成個農曆新年」。



有葵涌打工.仔發文，指1名男同事上周起生病，認為病徵與Omicron非常相似，但全公司上下都不想他去接受檢測。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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網民「洗心革面做和尚」在連登討論區發文，指他上班的公司位於葵涌，不足20名員工，同事們與老闆一回到公司便會除口罩，其中1名男同事上周起生病，「啲症狀都好似新聞講嗰啲」，本來請了半天病假休息，一直未完全痊愈，但他後來竟繼續回公司上班。

樓主指全公司上下沒有人害怕「中招」，連該名男同事也認為只是「好小事」，一眾同事千叮萬囑他不要去做檢測，深怕一旦證實染疫，所有人都變成密切接觸者而入竹篙灣隔離，屆時便要提前收爐，並整個農曆新年都在竹篙灣度過。樓主續稱，老闆得悉此事也沒有任何意見，未有叫相關同事回家休養，慨嘆「佢（同事）自己都冇話想放病假，還笑笑口咁同我哋吹水傾偈一邊做嘢，大家都好似冇乜所謂」。

同事都擔心一旦證實感染Omicron，他們都會被送入竹篙灣隔離。（示意圖 / GettyImages）

不少網民看過帖文後紛紛叫樓主請假避險，又指老闆和同事太自私，「老細起碼都畀個wfh佢啦」、「個老細醒目嘅就畀佢返屋企啦，一陣全公司都中晒招，到時惹到屋企人」、「正常病咗都唔好返工啦，身體唔舒服，有晒病徵就返屋企休息下啦」。亦有部份網民指Omicron症狀與一般感冒太相似，認為可能只是心理作用作祟，「唔好亂咁增加醫療壓力呀」、「症狀多為『非常疲累』，個個星期一都有呢個病徵，原來我由細中到而家」、「啲症狀個個轉天氣唔夠瞓都會有，咁都可以作準」。

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