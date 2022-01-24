雪姨盆菜片公關災難懶人包！賣廣告或惹官非　累主辦市集爆退租潮

有「富貴KOL」之稱的YouTuber Snow E雪姨（容可兒）近日拍片試食酒店Ritz-Carlton的688元一人份盆菜、帝京酒店788元二人份盆菜和深水埗基隆茶餐廳128元一人份盆菜。片中她點評基隆茶餐廳盆菜蝦肉霉爛、髮菜少，鮑魚亦比起Ritz-Carlton盆菜差太遠，並乘機賣廣告推介生髮產品，引來網民批評離地，她事後刪片致歉，惟未能平息網民的憤怒。

基隆茶餐廳其後於facebook發文，狠批雪姨的「所謂廣告完全無質素」，更會考慮告雪姨誹謗；而Ritz-Carlton亦「割席」指並無贊助或參與相關短片拍攝。事件愈鬧愈大，連其近日有份籌備的市集亦受影響，爆出退租潮，即看以下內容了解事態發展！



點擊下圖觀看雪姨品評基隆茶餐廳一人盆菜畫面：

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雪姨拍盆菜片捧Ritz-Carlton踩基隆茶餐廳 抽水賣廣告爆公關災難

上月拍片開箱Chanel聖誕倒數月曆慘中伏的雪姨近日爆出公開災難，事緣上周四（1月20日）她於個人YouTube頻道上載短片，指購入了酒店Ritz-Carlton的$688一人份盆菜、帝京酒店$788二人份盆菜和深水埗基隆茶餐廳$128一人份盆菜，並先後點評。她試食基隆茶餐廳盆菜時，直指蝦肉霉爛、髮菜少，鮑魚亦比起Ritz-Carlton出品相差太遠，最終基隆茶餐廳盆菜只獲2.5分，而Ritz-Carlton及帝京酒店的盆菜則分別獲9分和7.5分。

片段中，當雪姨批評基隆茶餐廳盆菜髮菜少後，即趁機賣廣告推銷頭髮產品，因而惹來網民不滿，認為她將茶餐廳出品與酒店食品比較並不公平，而且「抽水」推廣的手法亦非常不尊重。加上基隆茶餐廳過往不時向弱勢社群派飯，獲得網民支持，故片段上載後即引來大量負評，有網民更湧至雪姨及相關酒店的社交帳戶留言表達不滿。

雪姨其後極速將片段下架及在YouTube社群致歉。（YouTube截圖）

雪姨其後極速將片段下架及在YouTube社群致歉，解釋指「點解會將兩間酒店級迷你盆菜同一間茶餐廳級嘅迷你盆菜做比較，係因為我哋拍呢啲影片之前，Content同事同我講咗，出面好少地方有出迷你盆菜」。她之後再於Instagram發文道歉，表明「嚟緊應該會為基隆做返啲事，大家請放心是會彌補的，我會勇於承認過錯，然後用行動去彌補」，然而網民仍不收貨。

及後有基隆茶餐廳員工在Facebook發文，指「睇唔過眼有大口KOL 詆毀本餐廳聲譽」，特意發文回應，「為咗我哋舖頭上上下下所有員工每日辛勞工作付出而出聲」。帖文表示，餐廳出品的盤菜並非如雪姨片中所言般難食，「藐嘴藐舌仲要帶住不屑樣詆毀我哋嘅一人盤菜，你要做生意唔係咁做嘅」，又指不少客人都會回覆大讚好食。帖文又批評雪姨於片中賣廣告的做法，「做個KOL 噏得出就噏，真心唔明點解會有牌子搵你做廣告，咁樣嘅所謂廣告完全無質素！」，更明言會考慮控告雪姨誹謗。

至於酒店Ritz-Carlton亦急急「割席」，在社交平台分別以中英文回覆網民留言，表示「鑑於早前有網絡媒體對於酒店冬日盆菜之評價，本酒店並未有進行任何贊助。而有關短片內容，酒店亦沒有參與」。回覆中又指，酒店「一直尊重不同行業的發展，有望香港飲食業能百花齊放，在疫情下同舟共濟」。

眼見事態嚴重，雪姨至昨日（1月23日）再於ig發布全黑圖片，向公眾及基隆茶餐廳致歉，表示「當我們一收到觀眾的意見及評論時，我們已經即時果斷地將影片下架，並作出內部檢討，今次的事件正正為我及團隊上了一課，在以後發布影片前，我們將會更加嚴謹做好內容的把關」。不過該帖文仍引來大批網民繼續留言，有人明言對雪姨犯下如此錯誤感到非常失望。

事件由上周四至今一直發酵，甚至影響雪姨有份籌辦的市集。相關市集上周五（1月21日）開幕，但有網民特意到市集的專頁留言，表明因為雪姨及盆菜風波決定不會支持，因而引發檔主退租潮。其中有份擺檔的UFO達人卓飛也憤怒發文，形容「簡直係羞恥！Ｘ！執嘢走！最多咪蝕租金！我唔信啲貨賣唔出！」。他更在留言中以「臭X」及「八婆」大罵雪姨，惟市集或雪姨均未回應。

雪姨有份主辦的市集上周五舉行，受到盆菜事件影響，有網民表示不會到場支持。（IG「iamsnowwhitewhite」圖片）

雪姨之前特意花逾6000元購入Chanel今年推出的倒數月曆，並在社交平台直播開箱，結果愈拆愈崩潰兼極度懷疑人生，瘋狂爆粗鬧爆。除了雪姨，全球大量香奈兒迷同樣中伏，TikTok亦有不少開箱片段，嘲諷月曆是「文具套裝」、「價格超貴的貼紙簿」等，事隔多天Chanel終於回應爭議，指這倒數月曆是「真正的收藏品系列」，價格不能用禮盒內的貨品來衡量。



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同場加映：香港前20大YouTuber排名（截至2021年12月）▼▼▼

