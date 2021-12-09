Chanel倒數月曆被諷$6250買文具　KOL開箱崩潰　官方：真正收藏品

「你（Chanel）畀啲良心，我畀6千幾蚊，你覺得我呢個年紀鍾意玩貼紙？」本港KOL雪姨（容可兒）早前特意花逾6000元購入Chanel今年推出的倒數月曆，並在社交平台直播開箱，結果愈拆愈崩潰兼極度懷疑人生，瘋狂爆粗鬧爆。除了雪姨，全球大量香奈兒迷同樣中伏，TikTok亦有不少開箱片段，嘲諷月曆是「文具套裝」、「價格超貴的貼紙簿」等，事隔多天Chanel終於回應爭議，指這倒數月曆是「真正的收藏品系列」，價格不能用禮盒內的貨品來衡量。



適逢今年是Chanel No.5香水100周年，官方推出以No.5香水包裝的倒數月曆，內藏 27 份小禮物，售價為6250港元。（官方圖片）

適逢今年是Chanel No.5香水100周年，官方推出以No.5香水包裝的倒數月曆，內藏 27 份小禮物，售價為6250港元。不過很多KOL及YouTuber開箱後發現，月曆內大部份禮物都是貼紙、書籤、手繩、簿等，而化妝護膚品則只佔小數，還要是迷你版。倒數月曆令不少人失望，除了雪姨炮轟是「文具套裝」外，美國網紅Elise Harmon 在開箱片亦指月曆是1個笑話，影片獲1,400 萬人瀏覽。

雪姨直播開箱Chanel倒數月曆 瘋狂爆粗非常崩潰：人生最錯今次！

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Chanel周一發聲明回應爭議，就顧客對倒數月曆感失望致歉，並指產品是有獨特的設計及原創內容，「令它成為真正的收藏品，其價值不能用內在的產品來計算」。

Chanel時裝精品部總裁Bruno Pavlovsky 則表示，沒有想過倒數月曆會引來負評，為此爭議感到可惜，又指本身推出月曆並非作銷售用途，而是希望能答謝部份顧客，日後處理有關事宜會更加小心。