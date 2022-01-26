港男直闖廁格　聽聊天聲驚悉身處女廁　出PO求救：解決完唔敢出去

只要你不尷尬，尷尬的就是別人！有港男近日在網上發文，表示他人有三急，直接闖入商場的廁所，但因為事出突然，他在廁格大便時聽到女士聊天的聲音，才驚覺自己身處女廁，大嚇一跳，遂發帖向網民求救，問道「可以點搞？」。



1名連登仔在討論區發文向網民求救，稱自己情急之下誤闖商場的女廁廁格，不知該如何脫險，（《Legal High》劇照）

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樓主在連登討論區表示，就在他發帖不久前因為便意來襲，便「一支箭衝入商場廁所」，剛好廁所內沒有人，加上他情急之下沒有特別留意是否有尿兜，衝入廁格後就放心大便，未料解決到一半聽到有女士的聊天聲，驚覺自己誤入女廁。

他大嘆「而家解決完都唔敢出去，驚有人喺出面就水洗唔清」，向網民求教該如何解困。帖文立即引起大批網民關注，有人問樓主的所在位置，聲稱要到現場救人，又提出建議如找保安、等商場關門等，「你喺邊？連登仔會千軍萬馬出現救你，放心」、「留到今晚商場關咗先走啦」、「等冇人出返去，你都係咁入啫」。

連登仔指自己「便意來襲」，沒有留意廁所是否有尿兜便直接衝入廁格，後來聽到有女人的聊天聲，才發現他身處女廁。（《離婚活動》劇照）

樓主其後留言補充，希望網民能協助實現「人海戰術」掩護他，不久又稱「拉緊筋，準備突圍」。不過，也有網民留言給予另類建議，「攝兩舊紙巾入個胸度挺胸行出去」、「扮盲佬行返出去」、「除褲包住個頭衝出去」，不少網民都叫樓主毋須太恐慌，最重要的是自信，攝手攝腳反而惹人懷疑，「扮冇嘢，有幾自信得幾自信，洗手離開」、「大聲喊：各位在場女性對唔住，我入錯咗，請妳們盡快離開」。

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