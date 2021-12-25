聊香港有乜特色美食　外籍女突說「Try Me」　連登仔急問咩意思？

跟外藉人士溝通，因對語言有不同理解，很容易鬧出笑話，有連登網民表示，跟1位外籍女性朋友聊天，提及香港的特色食物，包括牛雜、豬大腸等內臟，認為外國人多數都不會喜歡，惟對方竟拋出1句「Try Me」回應，令樓主大感疑惑，「明明講緊嘢，做乜要試下佢？」，急急上網請教是甚麼意思。



港男跟1位外籍女性朋友聊天，提及牛雜、豬大腸等內臟，認為外國人多數都不會喜歡，惟對方竟拋出1句「Try Me」回應，令樓主大感疑惑。（《大叔的愛》劇照）

該港男在連登討論區以「鬼妹講try me 係咩意思？」為題發文，表示跟1名外籍女性朋友聊天時，被問到香港有何特別食物，樓主則舉例牛雜和豬大腸，但補充稱對方不會喜歡，沒料對方竟回覆「Try Me」，令他不明所以。

帖文掀起討論區熱議，齊齊猜測外籍友人的意思，有網民認為可能是樓主聽錯，「應該係講try meat（試吃肉）」、「係講Chinese（中國人）」；亦有人開玩笑直譯「試下我啦」；不過大部分人都相信，真正意思其實是「放馬過來」或「睇下我到時點」，以表達自己願意接受挑戰，笑稱樓主「咪諗咁多」。

同場加映：Ho ah！後生同事愛用港式英文覆訊息 打工仔呻廣東話拼音睇死人

溝通時中英夾雜是香港人的特色，但港式英語亦不時鬧出笑話。有網民在討論區訴苦，指公司的後生同事很喜歡用港式拼音，如「ho ah」、「me dou ok」等，批評他們英文文法錯之餘，還要是中譯英的拼音，令他翻看多遍才明白句子的意思，不禁大呼「真係好難頂」。



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同場加映：同朕Check下！1人1個已被英文取代的廣東話：load唔到個中文字

「同朕Check下！」說話時中英夾雜是香港人的特色，大家都總有幾句港式英文「放喺袋」，不過有時講得順口已忘記了本來的中文說法。有網民在討論區發起1人1個「已經被英文取代的廣東話」，並舉例指如果表達的意思別人未能即時理解，就會說「佢load唔到呀」；當中如用中文「載入」去取代「load」，則會感覺很奇怪。



多個已取代廣東話的英文字▼▼▼