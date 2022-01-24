雪姨踩基隆茶餐廳盆菜　疑團隊成員loser論辣㷫網民　雪姨咁回應…

【雪姨Sharon Yung／Snow E／雪E／盆菜／基隆茶餐廳】有「富貴KOL」之稱的YouTuber Snow E雪姨（容可兒），近日拍片試食五星級酒店688元及基隆茶餐廳128元盆菜，其間不斷批評基隆茶餐廳的盆菜質素差，被網民批評離地。她事後刪片致歉，但再爆出自稱是雪姨團隊成員、網名「Ellen Wong」的人「串爆」留負評者，直斥指摘雪姨的網民是「loser」，明言「我哋團隊係唔會怕」，再惹來網民不滿。

事件持續升溫，有網民貼出聲稱是雪姨IG動態的回應，當中強調「我無一個員工叫Ellen Wong」，又說「多謝大家關心」。《香港01》記者已就事件向雪姨查詢，正等候回覆。



雪姨借基隆茶餐廳的盆菜髮菜較少而乘機賣廣告，指髮菜少會搞到甩頭髮、黑頭變白髮。（YouTube/@Snow E）

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雪姨拍盆菜片捧Ritz-Carlton踩基隆茶餐廳 抽水賣廣告爆公關災難

事緣雪姨於上周四（1月20日）在YouTube頻道上載短片，點評酒店Ritz-Carlton的688元一人份盆菜、帝京酒店788元二人份盆菜和深水埗基隆茶餐廳128元一人份盆菜。她試食基隆茶餐廳盆菜時，直指蝦肉霉爛、髮菜少，鮑魚亦比起Ritz-Carlton出品相差太遠，最終基隆茶餐廳盆菜只獲2.5分，Ritz-Carlton及帝京酒店貴價盆菜則分別獲9分和7.5分。

雪姨拍盆菜片捧Ritz-Carlton踩基隆茶餐廳 抽水賣廣告爆公關災難

片段中，雪姨批評基隆茶餐廳盆菜髮菜少後，即趁機賣廣告推銷頭髮產品，因而惹來網民不滿，認為她將茶餐廳出品與酒店食品比較並不公平，「抽水」推廣手法亦非常不尊重，又指基隆茶餐廳過往不時向弱勢社群派飯，獲得網民支持，故片段上載後即引來大量負評，更波及相關護髮產品、酒店及雪姨有份籌辦的市集，引來「割席」及「退租潮」。

雪姨其後極速將片段下架及在YouTube社群、Facebook及IG等社交媒體致歉，又說「嚟緊應該會為基隆做返啲事，大家請放心是會彌補的，我會勇於承認過錯，然後用行動去彌補」。

雪姨其後極速將片段下架及在YouTube社群、Facebook及IG等社交媒體致歉。（雪姨Facebook）

不過事件火頭處處，有自稱是雪姨團隊成員、網名Ellen Wong的人留言反駁網民，直指「可唔可以理性啲去睇呢件事？」，即暗踩網民反應不理性。Ellen Wong表示，當日在基隆茶餐廳買了2個盆菜，1個是雪姨拍片時食用，1個是團隊食用，大家得出的結論都是基隆質素較差，強調「雪姨喺片入面已經好畀面，係咪因為佢係你哋講嘅良心餐廳，唔好食我哋都要話好食？」

Ellen Wong聲稱「對得住良心」去寫今次節目內容，又斥批評者是「loser」，「你哋都係鍾意搶個道德高地去批鬥我哋，發泄下你哋現實中啲loser情緒啫，我哋團隊係唔會怕」。

有自稱是雪姨團隊成員、網名Ellen Wong的人留言反駁網民。（網上圖片）

Ellen Wong的留言無疑是火上加油再惹網民不滿，但亦惹來羅生門。事關有網民貼出雪姨IG動態圖片，澄清Ellen Wong並非她的員工，並說「多謝大家關心」。

有網民貼出雪姨IG動態圖片，澄清Ellen Wong並非她的員工。（網上圖片）

惟網民似乎未收貨，質問Ellen Wong是否已改名，所以並非其員工。也有網民質疑Ellen Wong留言動機是否要令事件升溫，不像是團隊成員。

《香港01》已就事件向雪姨查詢，正等候回覆。

雪姨被稱為「富費KOL」，不時在IG分享美照：

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「你（Chanel）畀啲良心，我畀6千幾蚊，你覺得我呢個年紀鍾意玩貼紙？」本港KOL雪姨（容可兒）早前特意花逾6000元購入Chanel今年推出的倒數月曆，並在社交平台直播開箱，結果愈拆愈崩潰兼極度懷疑人生，瘋狂爆粗鬧爆。除了雪姨，全球大量香奈兒迷同樣中伏，TikTok亦有不少開箱片段，嘲諷月曆是「文具套裝」、「價格超貴的貼紙簿」等，事隔多天Chanel終於回應爭議，指這倒數月曆是「真正的收藏品系列」，價格不能用禮盒內的貨品來衡量。