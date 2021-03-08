股民20萬積蓄All in美股曾翻倍　55萬盡買GME勁蝕　哭訴輸剩8萬

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-08 17:45

近期美股大起大落，賺蝕如坐過山車，不少股民更在這次美股回調中「損手爛腳」，甚至人倒輸本金。最近有網民在連登討論區發文，表示去年將打工賺來的20萬元本金用作買美股，及後曾大賺至50多萬元，一度「自我膨脹」以為買美股很易賺錢，惟在今年投入潮流入手購買GME（GameStop，遊戲驛站）股票，加上最近新經濟股回調，不但令去年利潤全失，本金更蝕剩8萬元，唏噓說道：「輸錢皆因贏錢起。」

有網民分享去年至今投資美股的心路歷程，指自己以20萬元本金開始，曾一度大賺35萬元，但今年處處敗陣，導致本金反蝕至8萬元。（資料圖片）

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有網民日前以「返工辛苦儲錢，今次真係咩都無晒」為題在連登討論區發帖，指自己去年將打工所得的20萬元儲蓄用作投資美股，一度賺了35萬元，「嗰陣時覺得發達係件好容易嘅事」。本來還是相當保守的他，在嚐過甜頭後於今年初盡買GME，期望「一夕暴富」，可惜事與願違，後來更開始頻頻輸錢。

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由大賺數十萬元，至現在剩下8萬元，倒輸約12萬元本金，讓樓主不禁慨嘆，「辛苦儲落嘅錢冇咗一半，呢一刻突然諗返起老手1句說話：『輸錢皆因贏錢起。』」。

帖文引來網民熱議，有人直指樓主以賭徒心態買美股，「賭徒投注心路歷程，輸晒都正常，次次all in一隻」、「All in GME，都係個句，點解唔過大海玩？」、「輸12萬領悟呢個道理值得」；也有人表示身同感受，「扔咗USD$24k入戶口，玩咗一個月就賺咗10k，真係會自我膨漲咗，以為嚟緊都輕鬆搵到呢個數，而家輸返突」。

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GME｜美股GameStop爆升帶起潮語YOLO 係人生觀之餘仲係股市指數

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同場加映：美股港股大跌應驗印度神童預言？2021年仲會爆更大危機？

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有「印度神童」之稱的阿南德（Abhigya Anand），早前預言2021年2月或會爆發更大災難，包括經濟崩潰等。其實除了2月，阿南德對於2021年還有更多預言，更表示要到這個月份才會好轉，並提出了7大解決辦法。

阿南德2021年預言一覽，要到呢個月先好轉▼ ▼ ▼

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阿南德同時提出7大解決危機辦法▼ ▼ ▼