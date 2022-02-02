飲水原來都有副作用？水腫、虛胖可能都是警號　嚴重恐影響腎功能

【飲水／副作用／腎功能／腎病】喝水是有副作用的。例如電解質不平衡頭暈、例如水腫、例如虛胖，只要是你不愛的作用都叫副作用。甚至太多的水會影響腎臟。你最常聽到的「腎功能不好的人」要「限水」，就是因為水太多會增加腎臟負擔。這個邏輯就像腎功能不好的人，某些藥不能吃一樣。



看到這裡，那你就不喝水了嗎？不會的，因為平常的我們「並不會一次喝下這麼多水」。通常喝水喝到有副作用的產生，都是出現在某個「喝水比賽」，如圖：

加州舉辦「憋尿拿Wii」比賽，造成一名二十八歲的婦女因急性水中毒死亡，並賠償一千六百五十七萬美元。（網頁截圖）

她真的是只喝水就死了，28歲的她可沒有什麼先天疾病。說到這裡，聰明的你應該已經看出什麼端倪了：「副作用」跟「量」超級有關。

身體能夠負荷的量叫做治療，身體負荷不了的量叫做毒藥。你該在意的，不是天然不天然，而是你吃了什麼、一天最多只能吃多少。因為我們的肝、我們的腎，就是這麼大顆，可不容你「無限暢飲」。

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再強調一次，你該在意的，應該是你吃了什麼、而且一天最多只能吃多少，因為我們的肝、我們的腎，就是這麼大顆。而不是仿間最常聽到的：吃藥三分毒、藥裡面有20%是有毒的。會說這句話的人，下一步絕對就是跟你拿錢、賣你產品，告訴你「阿不要吃藥啦，吃這個更好，沒副作用。」不相信你試試看。

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腎臟的排「水」能力，每小時只有一公升，想必喝水的量就是只能那麼多。那麼腎臟的排「藥」能力，每小時就是這樣，想必吃藥的量就只能那樣。你想的沒錯，腎臟的排「水果」能力、排「保健食品」能力、排「中藥」能力，一定也有限量。「沒副作用？」那是他說的，先把證據拿來給我們看吧。

對了，上一個說「吃藥三分毒」的人是《肝膽排石法》一書的推薦人。對，就是愛莉莎莎事件那本書。這本書的推薦人都和販賣產品有關。所以「就算愛莉莎莎已經刪了影片，那本書、網路資訊他們還是會繼續推廣的。」真的很有趣。

這就是為什麼，每個藥上市之後都必須出一篇說明書，明明白白的告訴你「肝腎多久可以代謝完畢」、「一天的最高劑量」。這是藥廠必須付出的責任。

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而越來越多「營養品」稱呼自己為「食品」卻要求效果，濃縮的跟什麼一樣，「吃一顆等於吃400顆奇異果！」、「10萬隻蝦的精華！」。恩？這個量你敢吃？先問問你的肝和腎吧。

好的，今天故事就到這裡！喝水的過敏反應下次再…（被打飛）沒有啦等等！還是要提一下啦！你身邊有人吃蝦子過敏嗎？過敏會全身會起紅疹、超癢，嚴重還會休克掛急診。那對水過敏也是一樣的反應，很特別吧。

但不管是對蝦子過敏、水過敏，所有過敏都是天注定的，天生的，對什麼過敏都有可能。像我的病人就對直銷賣的保養品過敏。像她就是對水過敏，但我和你不會啊！

而藥物過敏也是。不要因為隔壁老王對疫苗過敏，而你就不打疫苗了。

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「還沒吃之前，你不會知道你對什麼過敏。」知道了就好好記錄下來，讓醫護人員能盡力幫你避開。至於過敏預防如何「辦的到」，真的要下一篇再聊了，文章太長了。

說真的，如果藥很差勁，我還讓我媽吃糖尿病藥，讓我爸去化療嗎？多喝水、認真吃藥、認真不亂吃藥，才能避免吃更多藥的後果。

減藥最好

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：胡廷岳藥師的醫病故事集，原文：不開玩笑。「喝水」的不良反應、副作用、過敏】