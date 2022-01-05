七仙羽教你超簡單脫貧七式　唔使買呢樣嗰樣　咁樣飲水已能增財運

要改善財運，必須要心神合一，由身體的能量、社交圈子，到累積功德亦要做足全套。受貧窮所困的人一般孽債纏身，所以面色會灰灰黑黑，氣場亦不好。在佛教因果角度看，一個人財運不好，大可能是因為上世太貪心，今世還債。師傅今天就教你脫貧七式，助你擺脫惡運，財運大增。（本文節錄自《七師傅愛你——師傅乜都知》。）



文：七仙羽（知名風水師、香港七星派風水學會會長）

第1式：自製「Om Ah Hung 」魔法能量水

我們人的身體有90% 是由水份組成，所以一定要改變身體中水份的能量，才能改善運氣。記住，水為財，每朝一早醒來，就要記得喝水。

也不是隨便喝一杯，而是要跟着我對着杯水念這個咒語：「Om Ah Hung 」，一念要念七次，這樣那杯水就能得到能量的加持了！念完了嗎？之後把水喝下，那麼身體每一個細胞都會變成好的能量了。

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第2式：每早朝東繞圈轉轉運。每一天出門，先朝着東方前進，因為每一個方位亦有不同氣場，東面最旺財。當然很多人跟我說分不清東南西北，又或不順路。不緊要的，那就先向東行一會，繞最少一圈，最好是三個圈後，才由那裏轉回你本來的方向吧。

第3式：每日三拍掌，財運滾回來。受貧窮所困的人難免比較自卑，我建議大家每天拍掌三下，增加自信及陽氣。在我多年來的修行中，拍掌是有非常強勁的功效的。每日都拍掌，作用是增加陽氣、能量及自信，最重要是可以拍走所有衰氣！由今日開始，每天連續而且非常用力地拍掌三下吧！

第4式： 盡「黐」 好運的人。一個人行運，氣場自然好。因為有光照耀，面色紅潤；而運氣不好的人，則就只有衰氣了，面色暗沉。如果遇上了正行運的人，一定要多「黐」，多與這類人交往。俗語有云：「搭沉船」，如果經常與行衰運的人來往，就會被拖累，當一個人行好運全身會發光，百無禁忌，多跟他們握手擁抱，沾染運氣，自己的財運也會跟着改變的。

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第5式：哪裏人氣旺，就到哪裏借大運。如果想運氣好，就要去最旺的地方借運。福地不一定難找的，你只要去城中生意最好的店舖，無論是餐廳、時裝店等，甚麼類型的店也沒所謂，最緊要是人來人往，大排長龍。你可以去消費，又或只繞一圈也可，他們生意這麼好，一定有原因的！可能是店主懂拜神，找師傅調整過風水，又或位於氣場強勁的土地上，總之哪裏旺，就到哪裏行大運，借個地運。

第6式：自製鹽結界，擊退惡靈。用一個透明的玻璃杯盛着鹽放置在家門邊。西洋魔法中，我們是用鹽作結界的，為何呢？因為每逢是不好的磁場，看見鹽就會避開，所以我建議把鹽放在門邊，就等於形成了一個陣，能擊退惡靈或壞的氣場，不能入屋。

第7式：自製米水，布施積功德。每天用一樽水，放幾粒米進去，每天把這些米水倒出屋外，還記得第一式的魔法咒語「Om Ah Hung 」嗎？潑完後，要把咒語念三次，就等於做了布施，每天堅持完成，會為你積累很大功德的。別以為潑出去的水沒用，其實是布施給你看不到的眾生，一邊念「Om Ah Hung 」，一邊倒米水，為自己賺得大量運氣。

七師傅贈你幾句：佛教理論提到，人今世之所以會窮，是因為前生殺生嚴重。除了殺生的工作，上一世大魚大肉也是一種間接殺生，罪孽很重的。所以今世如要改善運氣，就要戒殺，減少肉食，多吃素，以積功德！

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《七師傅愛你——師傅乜都知》書本封面

書名：七師傅愛你——師傅乜都知

作者簡介：七仙羽為城中名氣風水師，年幼時因體弱多病而拜師學習風水命理，後專心鑽研風水，現為香港七星派風水學會會長，同時擁有國外商業管理碩士的超強學歷。七仙羽近年出演風水命理及玄學的電視及電台節目，在2021年拍攝ViuTV節目《七救星》後人氣火速急升，Instagram 有逾10萬粉絲，更有「廣告女王」之稱號，熱門話題不斷，合作藝人粒粒紅星，包括：Mirror、Error、張敬軒、許廷鏗等，個人更推出兩首熱門歌曲，形象親民貼地又不失專業。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】