泰28歲美女車禍喪生　捐器官遺愛人間救6人　生日會分享竟變遺願

這是真正的遺愛人間。泰國1名長相甜美的28歲foodpanda辦公室女職員，日前凌晨騎電單車回家途中，在附近醫院門外撞車，雖然醫護人員很快送她入院搶救，惟不久後已腦幹死亡。搶救至翌日下午，醫生在家屬同意下拔除呼吸機讓她安然離世。她媽媽想起，女兒15日前去阿姨的生日會時，分享自己死後要捐贈器官，當時他們還覺得女兒太年輕，未料不久後就出意外。家人決定遵從女兒遺願，代簽器官捐贈同意書，希望盡可能捐出器官幫人，相信可讓女兒前往更美好的世界。最終當地紅十字會幫助，為她捐出了雙眼、心臟瓣膜、腎臟等，成功挽救6條人命。



泰國28歲女生差妮莎日前車禍身亡，出事1周前她提到想捐器官，母親決定遵從其遺願。（網上圖片）

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事發於泰國北部碧差汶省，28歲的差妮莎（Chalisa Wongsawadee）是碧差汶府人，在foodpanda辦公室工作。21日，她在朋友家聚會後離開，凌晨2時左右，她騎電單車回家途中，駛經碧差汶府醫院門前時發生車禍，意外撞上1輛泊在路邊的汽車。碧差汶府醫院醫護馬上送她入院急救，她傷勢嚴重，已摔斷了腳、心臟驟停。

無奈醫生搶救多時仍回天乏術，告訴家屬差妮莎已經腦死亡，直至翌日下午3時52分，家屬同意拔除呼吸機。碧差汶醫院器官捐贈中心提出捐贈器官請求，最終親屬決定將器官捐予泰國紅十字會。由於疫情影響及考慮查理沙身體狀況，紅十字無法接納所有器官捐贈，最終取出了她的雙眼、心臟瓣膜、2個腎及1條靜脈，可挽救6條人命。

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差妮莎的媽媽娜薇蓬（Rapeeporn Wongsawadi）說她有2個孩子，差妮莎是幼女，一直努力學英語，期待到外地工作賺錢養家。娜薇蓬透露，1月15日差妮莎去阿姨的生日會時，告訴家人她死後想捐出器官，打算去醫院簽署文件。娜薇蓬和其他親友當時無認真聽她那番話，因為係人想到她會如此年輕就去世。直至她徘徊生死之際，家人想起當天的話，希望幫她實現遺願。

娜薇蓬承認她在醫院時一直無同意簽署器官捐贈，因為她相信會有奇蹟，惟女兒一直無清醒，她希望女兒能捐出所有用得着的器官，用自己的生命照亮他人，也可以累積更多功德前往更好的世界，會在當地的寺廟為她舉行葬體。

該名辦生日會的阿姨看着差妮莎長大，她在喪禮上告訴當地傳媒，查理沙是個好女孩，在大學主修商務英語，夢想着可以去美國工作，之前一直在foodpanda工作等待機會。她最後一次見到差妮莎正是那場生日會，差妮莎離開前擁抱了她，沒想到那是最後的擁抱。另1名出席的朋友說，她和差妮莎讀小學已認識，事發當晚兩人在社交程式聊到深夜，後來才發現她出了車禍，她非常震驚，要趁最後的道別機會，告訴她下輩子要再當朋友。

院方日前聯同紅十字會人員探望娜薇蓬，致送花圈及獎狀等，表揚差妮莎遺愛人間。院長稱，碧差汶府醫院2020年以來已有逾70名病人捐出器官，成功幫助了122名有需要病人。差妮莎遺愛人間的事感動網民，亦佩服家人記起及遵從女兒的遺願，紛紛祝福差妮莎可以去到「更好的世界」，又希望她的家人會幸福健康。

（綜合）