獸醫診所買狗糧　狗主投訴3個月後遺失單據被拒取貨　網民：抵死

商店為免引起誤會或爭執，一般也要求根據單據或同類紀錄處理訂單。有網民早前發文，稱一向在屯門一家獸醫診所訂購狗糧，去年10月訂購2包狗糧後只取了1包，職員曾口頭承諾可「遲啲拎」。樓主大意忘記事件，至診所致電提醒打算領貨時已相隔3個月，惟他因遺失單據，被當值職員拒絕取貨，因而不滿投訴，批評職員溝通混亂，質疑店方未有查看取貨記錄便拒絕他。不過，網民看過帖文也直言「幫唔落」，稱樓主事隔多時並遺失單據，店方拒絕取貨做法無可厚非。



有網民稱在屯門一家獸醫診所訂購狗糧後忘記取貨，相隔3個月打算取回狗糧時，卻因遺失單據而被拒，批評職員溝通混亂。（fb「真.屯門友」圖片）

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「我都知我咁遲拎係我唔啱，但係佢唔畀貨我，係咪合理？」該網民於facebook群組「真.屯門友」發文，指一向於當區一家獸醫診所訂購狗糧，因貨量或會浮動，故每次也訂購2至3包。去年10月他訂了2包狗糧後，因太重而未能同時取走，「店員叫我放低一包，可以下次嚟拎」，惟他事後卻忘記返回取貨。直至去年12月，職員再次致電提醒取貨，他表示因工作關係須稍遲領取。

直至周日（23日），即距離訂購日期逾3個月，樓主前往診所打算取回狗糧，以為能像以往一樣提供電話號碼查核，惟職員卻要求他提供單據，「喺度買咗咁多次狗糧，好多時候都係先畀錢，後講電話拎狗糧。今日突然間叫我畀單先可以拎到貨，就係因為唔見咗張單，周旋咗好耐」。

樓主於是與職員理論，表示自己是收到店方致電提醒才特意取貨，認為職員應有相關紀錄，而他雖然遺失單據，但也提供了信用卡付款紀錄。有診所職員其後找回樓主的訂貨單，「但因為張底單上面冇寫到我仲有一包未拎，而佢哋又唔知道邊個同事當時處理，所以佢哋唔肯畀包糧我，同時間不停話我好耐之前訂，冇可能幫我keep咁耐」。

未能取得狗糧的樓主感到非常不滿，認為自己太遲取貨雖然有錯，但診所也不能因找不到相關紀錄而拒絕讓他取貨。（《愛回家之開心速遞》劇照）

最終未能取得狗糧的樓主感到非常不滿，認為自己太遲取貨雖然有錯，但診所也不能因找不到相關紀錄而拒絕讓他取貨，「如果係唔容許咁耐去拎，你應該一早講明。就算我搵到張單，我嗰張單同佢嘅底單係一樣，佢話冇人寫低過我仲有包未拎，所以佢選擇唔畀我」，不禁大嘆「買咗好多次，講個信字，就出事」。他又批評，理論過程中有1名資深職員態度惡劣，「用粗口應對客人」。

網民看過帖文也認為樓主「幫唔落」，甚至批評他無理取鬧，「當初自己唔去拎晒，又要遲拎，又要唔見單，就算有單你過咁耐當你唔要都合理」、「事隔3個幾月，員工有機會會轉過，老細都有機會換咗，店鋪處事手法都當然可以改變，如果你當初有keep到嗰張叫人幫你mark咗未取貨嘅單就乜事都唔會有，所以責任在於你」、「正路未取貨店員應該喺張單寫返，無寫算係店鋪失誤，不過都有可能係估唔到你隔咁耐先嚟拎先無寫低」。

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