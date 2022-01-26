屯門男狂拍地氈弄花鄰車　不顧黐滿碎石灰塵　一缺德舉動惹眾怒

香港車多泊位少，大部份停車場都泊得密密麻麻，近日屯門1名男司機泊車後，竟從車內拿出滿是碎石粒和灰塵的地氈，在旁邊私家車上不停拍打。車主後來取得車Cam片段，炮轟涉事司機自私「整花人哋架車」，有網民亦看到司機在沒戴口罩的情況下連打2個噴嚏，直斥欠缺公德心之餘，也毫無衛生意識。



屯門1名男子被拍到不停以地氈拍打鄰車，藉此清理上面的碎石粒和灰塵。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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樓主在facebook群組「馬路的事討論區」分享影片，事發於上周五（21日）屯門一露天停車場，他指觀察到每逢停泊在涉事車輛旁邊時，「就要預咗你條XX經常用張有碎石粒又有塵嘅地氈大力拍打，去整花人哋架車」，非常缺德自私。

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樓主後來向其他車主取得事發時的車Cam片，上傳至社交平台群組，呼籲使用同一車場的車主多加注意，又指「用套冚住車都會知你架車泊邊度」。

帖文一出，大批網民同樣批評涉事司機無公德心，紛紛着樓主報警及要求索賠，「直接搵佢叫佢賠，唔賠就報警啦，使乜同佢客氣」、「印出嚟，貼停車場門口」；亦有人指司機不遮不掩打噴嚏，而且沒有戴口罩，「除埋口罩打兩個乞嗤都過份啦」、「佢好似打咗幾個乞嗤喎！點解喺公眾地方冇戴口罩嘅，我有無眼花啊？」。

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