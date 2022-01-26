租屋網驚現「有乾屍」房間　網友嚇親問使唔使報警　原來係咁意思

該報警嗎？一名大學生上591租屋網，想在台中找一間套房，卻被房東列出的設備嚇到了。「乾屍分離」這四個字光看就很有驚悚畫面感，引發一票網友熱議。
原PO前（23）天在Dcard上分享一張在知名租屋網上看到的訊息照片，可以看到台中市北區有一名房東釋出一間空的套房，列出「有乾屍分離」、「有浴缸」、「新豪宅」、「電梯套房」等優點……
乾屍到底係咩意思？原來唔係第一次出現（點圖了解更多）▼▼▼
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然而卻把乾濕分離的「濕」誤打成「屍」，讓原PO驚呆詢問：「該報警嗎？」租屋照片曝光後引起網友熱烈討論，「房東這樣不行啦，請自首哦」、「好刺激」、「（乾屍）可能是忘了繳房租的前房客，原PO要小心了」、「那有蘿莉窗嗎？」、「我在中壢區看到溫『腥』套房出租中」、「我要去把門的把手改成乾屍的手，這樣每天回家就能握手」、「這讓我想到以前在國小教游泳時，脫口說出要小學生用大浴巾擦乾『濕體』，結果惹得小朋友哄堂大笑」。
不過，有網友推測這有可能是房東的行銷手法，「房東是不是故意打錯字」、「這算廣告文嗎？已成功引起大家注意了」、「可能有接《殭屍道長》的遊戲業配」。
【同場加映】盤點最令人眼火爆台灣人錯字 「真的」都寫錯 笑到「穩穩作痛」（點擊放大瀏覽）👇👇👇
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】