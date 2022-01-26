葵涌邨累計270人確診初確　職員派飯盒放垃圾桶旁　居民憂欠衛生

葵涌邨疫情爆發，直至昨日（25日）累計逾270人確診或初步確診，逸葵樓、映葵樓及夏葵樓被圍封禁足強檢，由政府當局派發一日三餐。有被禁足的居民在網上分享大廈樓層所拍得的影片，顯示職員在垃圾桶旁拆箱取出飯盒，甚至疑似觸碰過垃圾後再處理飲品，令人擔憂衛生問題。



有居民在facebook群組上載影片，指出門到樓下做檢測時剛巧遇到職員派飯，目擊令她震驚一幕，「大家睇下飯盒離垃圾有幾近」、「你接受到嗎？」。（FB「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」影片截圖）

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該居民在facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」上載影片，指出門到樓下做檢測時剛巧遇到職員派飯，目擊令她震驚一幕，「大家睇下飯盒離垃圾有幾近」、「你接受到嗎？」。

從片段可見，數名身穿防護衣的職員在樓層電梯大堂處理派飯盒事宜，當時大堂的大型垃圾桶塞滿垃圾，旁邊亦擺放了一袋二袋食過的飯盒，而運送未食用飯盒的手推車則停泊在附近，其中一箱飯盒則放在地上再推到旁邊。另外有職員將一排排紙包飲品拆箱時，將紙皮掉到垃圾桶，其後再取出飲品。

影片引起網民關注及紛紛轉發，有人指職員掉紙皮時疑似觸碰到其他垃圾，「然後又繼續攞飲品」，質疑飯盒跟垃圾放得太近，有否散播病毒或有衛生問題；但有網民就表示不能責怪職員們，「咁多垃圾堆響度，地方咁細？仲放得響邊度？」，又指他們已冒感染風險上門派飯，不應要求太多，只能「隻眼開隻眼閉」；有人就建議為何不直接將車子推到單位門口派發，至少垃圾桶距離遠一點。

早前有居民拍得逸葵樓垃圾山▼▼▼

有居民於網上發文貼出大廈平台垃圾房堆滿逾30個大型垃圾桶，但無人清理的照片，甚有梳化、按摩椅等大型家俬，批評如同「垃圾堆填區」。

