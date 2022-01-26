估唔估到畫緊乜嘢車？網民搲爆頭　神人竟單憑呢啲線索分析出答案

抽象是具象的轉化，能迅速將抽象與實物相對應，堪稱得上是「神人」。
有一位網友在高速公路行駛時，瞥見前方一輛車外型很有型、很亮眼，但沒看清楚是哪家廠牌，只能靠印象用小畫家畫出「9條線」。
該網友貼出圖片尋求解答，怎知釣出神人真解答，讓眾人驚呼「太猛了」……
你又估唔估到係乜嘢車？睇埋原PO提供嘅其他線索（點圖放大瀏覽）▼▼▼
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原PO在PTT「問車板」以「這是什麼車？」為題發文，表示自己在高速公路上看到一台房車，車尾設計感覺很殺，當時情況不允許拍照紀錄，只能事後用小畫家畫出當時重點記憶，「畫出總共9條長短不一的紅線」的簡圖。原PO補述表示，該車「標誌感覺是圓的 （車燈照不到），有雙出尾管，第三剎車燈在上方」等特徵。不過，從原PO貼的小畫家圖中可以看出，這9條線中的4條線是接近90度直角，其他線條也是很抽象。
網友看完貼文後，也是一頭霧水的留言回應說「我需要通靈術」、「這也猜得到，見鬼了」、「這種極簡風圖畫能神出來嗎」，有些網友看圖索驥表示「我猜應該是Elantra 6代」、「我猜c8」、「也有可能q70，長的一樣」、「雪弗蘭也有可能」、「好像都不是，第三煞車燈在上面」。
不過真的是神出現，有位網友直接回應說是Volkswagen CC，並點出「雙出尾管，圓標，煞車燈在上方，再加上你的圖，大概剩vw cc」。在看到解答後，一堆網友紛紛大喊「一群神人！這樣也能猜」、「太猛了，竟然神到」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】