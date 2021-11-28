規律IQ題｜圖中問號嗰格應該填乜嘢？正確答案可以唔止一個

數字推理一直是大家很難突破的一類題，了解數字推理規律有助於開闊解題思路，提升思維能力。



下面是五道有點難度數字推理，問號處應該是幾呢？

部分要跳出框框思考 點擊放大睇問題同答案▼▼▼

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公佈正確答案：3先裝滿。稍微提醒下，為啥是3？

1-2-6，2-6被堵，故6不可能有水，1-2-7，7有個洞，所以7也不可能裝滿，2也不可能。

1-3-4中3-4被堵，故4也不能，1-3-5，3-5被堵，5也不可能，最後只有3了。猜錯的，回去繼續深造！

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