COLLAR 8人女團驚現10張個人揮春　隱藏款式成前夫至愛：十全十美

新年將至，不少人都準備好貼揮春。有前夫趁機「造反」製作女團COLLAR揮春，不料最受歡迎的竟然不是8位團員，而是高高在上的監製花姐黃慧君及經理人阿Wing。前夫們大讚「花姐嗰隻正呀！有埋阿Wing就完美喇，啱啱十全十美」，「花姐世一」、「我愛花姐」。



有網民在facebook群組上分享COLLAR揮春，不過最吸引人的還是花姐揮春。（facebook群組「前夫反擊戰」圖片）

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有前夫在facebook群組「前夫反擊戰」上載照片，大曬自製的COLLAR團員揮春，包括以8位團員名製成的「Day Day行好運」、「風So快活」、「家晴屋潤」、「永結筒心」、「晴場得意」、「福至心駖」、「脫泳而出Pool」、「餃乜都掂」，另外還有以花姐名字組成的「花開富貴」。

不料前夫們竟然大讚9張揮春之中，成功跑出的是花姐的「花開富貴」，8名團員全數落敗，「花開富貴正」、「花姐嗰張好得」、「想要花姐嗰張」。同時亦有前夫表現，經理人阿Wing亦值得推出揮春，「Wing係經理人喎，有無佢嗰張揮春呢？」，樓主於是立即趕工推出「如虎添Wing」，完成10張「十全十美」的揮春。

（facebook群組「前夫反擊戰」）

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