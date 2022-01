公務員參與圍封葵涌邨　回辦公室遭歧視劃成「隔離區」：請勿靠近

本港疫情爆發第五波,葵涌邨累計逾200人染疫,政府上周實施大規模的圍封及受限區域檢測行動,號召超過1,800名公務員參與。不過有公務員在網上爆料,指不少到訪過葵涌邨的「義工」昨日(24日)照常回到辦公室,令其他同事感不安,甚至自設「隔離區」呼籲請勿靠近。



有網民昨早(24日)投稿至facebook專頁「公務員secrets」,指上司沒有指示參與葵涌邨圍封行動的公務員,需等待檢測結果呈陰性才可回辦公室,他們因而照常上班,惟其他同事則大感不安,「依家Office入面嘅人,個個都怕咗去過葵涌邨幫手嘅同事」,甚至要求他們自設「隔離區」。

該帖文還附載一張在辦公室貼出的告示,呼籲上班的人「請勿靠近此隔離區」,因「內有曾去過葵涌邨的helper(幫手)」。

帖文引起網上熱議,不少網民對「義工」們感同情,有被歧視之嫌,「返回工作崗位被歧視,職場欺凌」、「算點呀,上星期五交名,人哋已經代替咗你班人去疫區」;有人則揶揄自設隔離區是「幾人道」的做法;但有網民就質疑成效,「冇用啦,中央冷氣嚟」、「驚就自己放假啦」。

《香港01》昨日報道,部份政策局或部門傍晚發出內部通告,重申參與行動的同事須在第一、三、五及七日進行檢測,若未能提供陰性報告不准返回辦公室,(who provide support for RTD operation are not required to return to office before getting negative result),必須在家工作。

公務員事務局表示,為應付執行各項與防疫相關的措施,政府在考慮個別行動實際規模和人手需要後,會適當調派政策局和部門人員提供支援。當局有向參與行動的人員提供足夠的個人防護裝備,衞生當局亦已上載正確穿戴和卸除個人防護裝備指引和短片以供參考,參與行動的人員會獲安排進行檢測,按衞生當局的風險評估有關人員在完成檢測後可如常辦公。

