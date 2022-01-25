失婚女上司有拖拍後苛刻變溫和　打工仔開心：希望佢繼續係咁

有愛情滋潤的人零舍不同！有打工仔於討論區發文表示，女上司數年前離婚後變得很苛刻，大家做錯少少事就會被罵，但最近女上司再出現轉變，「日日返到公司都滿臉春光」，態度變得溫和，原來是因有拖拍，她很替女上司開心，並指出現時「同佢一齊做嘢都冇咁大壓力」，不過有網民擔心說「做好心理準備到佢甩拖時仲衰過以前」。



有打工仔於討論區發文表示，女上司數年前離婚後變得苛刻，但最近有拖拍後立即變得溫和不罵人。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

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該名打工仔於香港討論區以「女上司最近成個人唔同咗！」為題發文表示，聽同事說女上司數年前離婚後對人態度「變晒」，變得很苛刻，但最近女上司再出現轉變，「日日返到公司都滿臉春光」，隔着口罩也感到對方很開心。

樓主舉例，以前女上司每朝只會很平淡地說早晨，現時則會很高興地說早晨；以前大家做錯少少事都會被罵兩句，現時女上司只會說「下次小心啲啦！」，並會與同事們聊天說笑，態度變得溫和。

事出必有因，樓主的同事最近見到有人在公司附近接女上司放工，她立即明白女上司態度轉變的原因，「通常有拖拍先有咁大轉變，希望佢keep《保持）住係咁啦」，又說現時「同佢一齊做嘢都冇咁大壓力」。

有網民留言表示，「採陽補陰係唔同啲，有啲女上司或同事好惡頂，多數都係單身單太耐」、「佢好你好大家好」、「有人惜，無咁dry」，不過有人擔心說「做好心理準備到佢甩拖時仲衰過以前」、「對於呢類情緒波動會影響工作的人，最好保持謹慎態度對待」。

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