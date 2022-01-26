葵涌區爆疫　網民稱逆向思維欲到該區睇樓執平貨：起碼壓100萬！

葵涌區在第5波疫情中錄得多宗確診，其中葵涌邨截至今日（26日）下午累計有超過300宗個案。有網民在討論區上發文，認為現時葵涌區疫情嚴重，反而應該到當區看樓執平貨，更可以趁機大幅壓價。留言之中有人笑言現時到該區睇樓後隨時要到竹篙灣隔離，未買樓先受苦，但亦有人認為經過沙士一疫，不會有人大幅劈價求售，想法不切實際。
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樓主在香港討論區上以「逆向思維：去葵涌區買樓，執平貨，好唔好？」為題發文，指現時到葵涌區睇樓講價「起碼壓低100萬講價」。帖文引來不少網民討論，他們首先認為疫情下睇樓風險太大，「我驚睇完樓要去竹篙灣」、「今時今日仲去睇樓，隨時喺間屋裏面住5日，嚴重啲仲要去度假村14日」、「好，仲可以博佢睇樓時封區，變相試住5日」。留言中亦有批評樓主想法離地，「以為係沙士咁可以執平貨？都幾天真」、「我覺得好難減得多」、「你以為會有平貨執咩？」。
（香港討論區）
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