大掃除｜5件常被遺忘清潔的家居小物　呢個每日用到唔抹好高危！

【大掃除／年廿八／洗邋遢】疫情持續，相信各位持家有道的讀者都有好好清潔家居，加上接近年關，更加是把全屋窿窿罅罅都清得一塵不染的好時機！不過，就算我們再怎麼小心，還是有一兩個地方忘記清潔，裝修佬為你找出常見被遺留的地方，快把它們都列入大掃除待辦事項清單吧！



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1.電視搖控器

不少人已習慣轉到網上欣賞電視節目，不過電視機的地位仍然屹立不倒，除了因為香港的追電視潮又再掀起外，還因為觀眾可在智能電視機上觀賞不同的影視串流平台節目。所以，你有想過清潔它……的好拍檔，搖控器嗎？

電視遙控器是細菌的溫床，想想在百無聊賴的時候，在家工作偷賴的時候，在過節與朋友歡聚的時候，你第一時間都會把遙控器找出來，再慢慢輸入字詞搜尋節目。多少人碰過那個搖控器？想想上一次清潔它是甚麼時候？加上平日吃着爆谷睇電視，少不免暗藏污垢在按鈕之中。真的打算眼不見為淨嗎？

要清潔搖控器，最正常方法是將水和外用酒精按 1:1 的比例混合，然後用棉花擦拭遙控器，再用乾抹布將其擦拭乾淨。

不過這個方法未必能完全把按鈕罅隙間的污垢去掉，因而曾經有網民發明以白膠漿塗滿整個搖控器，風乾後再一下子拔下來，就像做了個去黑頭的美容療程一樣，各位有空也不妨試試這方法會否更方便快捷！

清潔過後可為搖控器用保鮮紙包起來，防止塵埃進入按鈕之間，以後清楚也更方便。

2.蒸氣熨斗／掛熨機

蒸氣熨斗及掛熨機經長期使用後會產生污垢，如某些地區的水中鈣化物愈多，而用家又不清除污垢，污垢雜質就會越快形成並凝固。因此，定期除垢能防止衣物出現白色或啡色污漬，也可防止熨斗滲漏和出現啡色污水的問題，並延長掛熨機的使用壽命。

蒸氣熨斗清潔方法

如你的蒸氣熨斗有自動清潔功能，可先注水到水箱，及後啟動除鈣功能，並將熨斗來回搖晃直至清空，讓水、蒸氣及水垢從蒸氣通氣孔排出。

掛熨機清潔方法

不同品牌的掛熨機通常都有基本清洗或除鈣功能，只要跟從指示選取該項功能，在完成清潔後先確保掛熨機完全冷卻，及後倒出積水和污垢即可。

雖然熨斗較少機會被細菌覆蓋，但有些個案也顯示有機會被燒焦的污垢覆蓋。如你就是那個不幸的用家，可考慮用布和一些牙膏擦洗，然後用濕抹布抹好待乾，你的熨斗便會煥然一新！

3.罐頭刀 （開罐器）

罐頭刀上的食物細菌其實與任何其他器具一樣多，但大部份人通常只是快速沖洗一下，甚至不會把它抹乾。長年累月下來，刀身很容易會形成鏽斑。要去除鏽漬，請將罐頭刀金屬端浸泡在白醋中，然後用牙刷擦洗乾淨。沖洗乾淨後記得使用吹風機去除任何水分並防止將來生鏽。

4.室內植物

雖然不是每個香港人的房子都有千尺大花園，但許多港人都喜歡在家裏擺放些小盆栽，為房子帶來點生機。假如理應充滿生命力的盆栽被灰塵覆蓋，不是更顯死氣沉沉嗎？所以，在大掃除清潔的同時，也別忘了照顧一下你心愛的綠色植物。不要以為灑過水就等於為它洗澡了，日常灑水後，可使用舊襪子或抹布輕輕擦去潮濕的灰塵粒。

5.燈罩

就算你自小「高人一等」，相信你也不會時常留意在掛在天花板的燈飾有多髒。常言道：「眼不見為淨。」繁忙的香港人連洗衫都沒有時間，又怎會有空去理會「高高在上」的燈罩？如是者，不少人家裏的燈罩積塵如土，嚴重起來其實影響着家裏的燈光呢！

清潔其實不難，如能把燈罩拆下來當然最方便，用除塵滾筒擦拭表面就可。記得把這5個物品也列入清潔名單，確保新一年由乾淨的家居展開！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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作者簡介：



裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。



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