15歲女反鎖房間食飯　偷塞菜入樽藏衣櫃　港媽崩潰：搵老師幫手？

小孩正值青春反叛期，相信很多港媽都不知要如何應付。近日有港媽就在討論區發文，指15歲女兒經常將自己反鎖在房間內，連吃飯亦如是，偏食的女兒更會將煮好的菜放在膠水樽內，偷偷藏在衣櫃內，讓她崩潰問道：「請問大家覺得我應該點做？好唔好搵老師幫手？」。



有港媽在討論區發文，指15歲女兒非常反叛，經常發脾氣將自己反鎖在房內，吃飯亦如是。（《我們，愛過嗎》劇照）

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該名港媽在親子王國討論區發文，表示其15歲女兒經常反鎖自己在房內，連吃飯也躲在房間。她指女兒偏食，不喜歡吃菜，最近某天晚上，丈夫發現女兒竟偷偷將菜塞入空膠樽內，然後放入衣櫃，打算日後再扔掉。不過，當「藏菜」一事被揭穿後，女兒就大發脾氣趕父親出房間，並假裝睡覺。港媽和丈夫先後入房，試圖找出該個膠水樽，直接問位置但女兒堅持不說，「仲好寸咁話咪等我哋搵下囉」。

樓主丈夫日前發現偏食的女兒，更會偷偷將煮好的菜塞入空膠樽內。（《親親我好媽》劇照）

直至翌日，樓主以衛生理由着女兒交出膠水樽，惟仍然不果，女兒又發脾氣並鎖門。樓主在帖文慨嘆，「（女兒）成日都係一唔啱聽就唔肯同人講，成日都鎖住房門，喺裏面都唔知做乜？自細已經唔肯聽人講，好反叛，而家青春期就更加難搞」，遂向網民求教，不知應否找學校老師幫忙。

不少同為人母的網民留言回應，表示樓主一開始便不應讓女兒在房內吃飯，「做壞咗個頭，個女要喺房食飯就送飯入房？妳2個似工人多過父母，個女唔食菜要老師解決？」、「由一開始肯送飯入房，感覺已經做錯咗，個女似乎當自己住酒店叫緊room service」。另有人建議樓主的態度要更強硬，分享自己的應對方法，「我好絕，特登揀弱嘅router，阿女房收唔到WiFi，我房都收唔到，有咩喺廳做」。

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帶小朋友外出，最怕他們活蹦亂跳吵鬧不堪，因而影響其他人。有網民就分享搭車經歷，大讚同車的1對父母教導有方，不但全程巴士一直看着2個小朋友，又非常有耐性地回答問題，當孩子不聽話讓音樂書太大聲時，會立即「採取行動」，軟硬兼施，讓樓主大讚該對父母懂得顧及他人感受之餘，又會適時指正小朋友。

