帶阿女公園玩　遇南亞裔孩子感不安　港媽見一舉動感內疚：好慚愧

香港有許多少數族裔在日常生活中都遭遇歧視，不少人或多或少對他們有偏見。1名港媽就在網上發文，表示近日帶女兒到公園遊玩，其間一群年紀較大的南亞裔男女與女兒一起玩，她起初非常擔心，但後來卻發現對方很友善，不但會借出滑板車讓女兒試玩，又會主動讓小朋友先玩滑梯等，讓港媽對一開始自己的態度大感慚愧。



有港媽就在網上發文，表示近日帶女兒到公園遊玩，其間一群年紀較大的南亞裔男女與女兒一起玩，起初她非常擔心，惟後來發現對方很有禮貌、友善，讓她非常慚愧。（示意圖 / GettyImages）

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該名港媽昨（12月31日）於facebook群組「筲箕灣人筲箕灣事」發文，表示昨日與女兒到公園遊玩，此時，數名南亞裔的哥哥姐姐「加入」，與女兒一起玩，港媽直言「本身都有啲驚驚哋」，未料發現對方非常有禮貌，例如拿出滑板車與其他小朋友分享，「仲特意調低個手柄畀佢哋」，在公園玩的時候亦會遷就年紀小的孩子，「滑梯見BB爬上嚟就自己跳走讓小朋友玩」。

港媽在文中直言，「原來南亞裔小朋友都好有禮貌好惜其他小朋友」，對自己一開始的憂慮感到非常慚愧。帖文一出便引來網民留言，紛紛批評部份港人歧視少數族裔，稱「好多南亞裔都好好人、好好禮貌」、「南亞人其實唔係個個都衰，佢地好尊重人」、「新一年讓我們學習多欣賞、少歧視」、「其實唔好睇種族，而家南亞人士好多都好有素質，亦都家教好好，而且獨立過我哋仔女」。

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帶小朋友外出，最怕他們活蹦亂跳吵鬧不堪，因而影響其他人。有網民就分享搭車經歷，大讚同車的1對父母教導有方，不但全程巴士一直看着2個小朋友，又非常有耐性地回答問題，當孩子不聽話讓音樂書太大聲時，會立即「採取行動」，軟硬兼施，讓樓主大讚該對父母懂得顧及他人感受之餘，又會適時指正小朋友。

