農曆新年在家抗疫做咩好？「宅在家」必做10件事　斷捨離要睇時機

【虎年／過年／農曆新年／做咩好】2022農曆新年因疫情影響，不少人打算「宅在家」過年，既可以避開人潮也能降低染疫的風險，一起來看看哪10件事是過年宅在家必做的事，讓你在家也不無聊！



一、手機拜年

現代科技發達，即使與家人或朋友相隔兩地，也能使用通訊軟體維繫感情，過年間，傳訊息說些拜年吉祥話，像是虎年行大運、恭喜發財、新年快樂等等，更有過年的氣氛，也可聊聊對方近況，傳達你對重要之人的關心。

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二、玩線上遊戲或打電動

親朋好友過年期間在家，玩線上遊戲及打電動是不可或缺的活動之一，能讓一見面就沒話題的尷尬氣氛緩和，玩遊戲組隊還可以讓彼此的感情更活絡，即使親朋好友不在身邊也不用擔心，有不少一個人就可以玩的遊戲，可以一同享受娛樂時光。

三、玩桌遊、砌圖或打牌

玩桌遊是最好的破冰遊戲，即使是一群不認識的人也可以在遊戲中建立情感，更別說很久沒見的家人，不僅能增加家人間的感情還可活絡氣氛；打牌則是過年親戚拜訪時的首選之一，熬夜玩到通霄都是家常便飯；如果是一個人在家的話，可以選擇砌圖，難度較高的砌圖可以耗上幾天時間，不僅很好打發時間，拼完一整幅畫還會有滿滿的成就感。

四、追劇、看電影

追劇和看電影是過年在家的好選擇，平常上班或上課太忙，沒時間看的電影及影集好好消化一番，可以選擇已經完結的戲劇，一次追完很爽快，和家人一起看完後，還可以一起討論劇情讓感情增溫，不過，要注意不要被已經看完的親友們劇透了！

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五、閱讀

追完劇之後，如果覺得空虛可以看看平常沒時間看的書單，在這資訊量爆炸的時代，多數人閱讀的時間越來越少，因此在過年沒事做時，可以看看自己有興趣的書籍，讓自己的心靈靜下來、沈浸在書的劇情當中。

六、整理居家環境

過年是除舊迎新的好時機，平時沒時間打掃，可趁過年在家時好好地整理一番，把用不到或舊物品「斷捨離」，讓家中環境變得乾淨整齊會使心情更加愉悅、也能讓自己在新的一年運氣更好。不過，大掃除也要選好時間點，傳通習俗中，大年初一、初二不可打掃家裡，否則會掃走運氣並破財，若非要掃地不可，須從外頭掃到裡面，代表將金銀財寶留在家。

七、烹飪、吃美食

春節在家，除夕圍爐長輩們都會準備豐盛的餐點，過幾天若不想去餐廳人擠人可以選擇在家自煮，因疫情影響，不少人會學習烹飪及增進自己的廚藝，避免外出降低感染的風險，若家中不方便開火或做菜不拿手的人，可選擇叫外送，不用出門也可吃到美食。

八、運動健身

過年期間，每天都有豐盛的年菜又總是坐著不動，過完年身材可是會走樣的，為保持良好的體態及健康，宅在家時可以選擇居家健身，每天固定花幾分鐘做瑜珈、肌力或是有氧運動，若有Switch健身環也可邊玩遊戲邊運動，輕鬆達到大爆汗的效果！

九、計畫新年目標

春節宅在家若實在沒事做，可以想想自己的新年目標，寫下今年的新希望，並計畫要如何達成，到了年底後，再回來看看心中的目標是否有實現，在新的一年裡讓自己更有動力！

十、睡覺

平常都要早起上班或上學，過年連假時終於可以好好休息、盡情地補眠，把沒睡飽的日子通通補回來，不過，為了不讓收假時感到更累，可以維持良好的作息。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】