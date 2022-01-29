年廿八洗邋遢｜蘇打粉5個神奇妙用　唔止去污勁仲可洗生果除鞋臭

過年到了，家家戶戶都要大掃除，除了用一般洗劑清潔污垢，小蘇打粉（梳打粉）更是清潔的好夥伴。



以下是小蘇打粉可以使用的5個技巧，既可以去除油污、又可以避免黃垢，而且天然溫和不傷肌膚，簡直是最棒的洗劑。

洗生果都得？一個圖輯看清小蘇打粉5個神奇妙用（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 21

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

1.淨化空氣：在水中加入小蘇打跟檸檬汁，並且裝進噴霧罐裡面，就可以變成天然的除臭劑，可以用來噴廁所或是鞋櫃，這種容易散發怪味的地方，同時也可以用在雪櫃裡面，這樣可以避免食物難聞的味道出現。2.不鏽鋼水槽油污：在水槽裡面倒上一點小蘇打粉、加白醋，接下來在油污的地方蓋上一張廚房紙巾，等待大約20分鐘，就可以用清水清潔乾淨，搭配菜瓜布簡單刷洗，就可以把油污去除得乾乾淨淨，連水漬都沒有，非常方便好用。3.衣服發黃處理：在水桶裡面加入3公分左右的牙膏、一匙小蘇打粉、倒入少量白醋、加入50毫升的熱水、放入少量洗衣精，攪拌均勻，並且把衣服發黃的地方放進裡面浸泡，半小時之後，雙手搓洗之後，泛黃的地方就會變白，接著再用清水洗乾淨即可。

4.去除鞋臭：將兩勺左右的小蘇打粉加入茶包或是紙巾包住，然後塞進鞋子裡面，等到要穿的時候再拿出來，就可避免鞋子出現異味，在洗襪子的時候，也可以加入一些小蘇打粉，這樣可以達到除臭的效果，襪子洗起來更加乾淨。5.洗水果：在水中加速小蘇打粉，攪拌均勻之後，把水果放進去浸泡3分鐘，接著用雙手搓洗，就可以把上面的農藥殘留清潔乾淨，後續可以再用清水清潔一遍，這樣吃進身體裡面感覺更加健康。

【延伸閱讀】年廿八洗邋遢｜命理師揭大掃除必丟9樣物品 否則損全家健康財運（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 27

【延伸閱讀】2022農曆新年｜年初一禁忌一覽 熄晒啲燈、鬧仔、倒垃圾都冇運行（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 41

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】