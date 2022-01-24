送牛迎虎｜12星座做事必須跟程序走　衣著體面順長輩意新年行好運

【唐綺陽星座運勢週報1/24-1/30】火星進山羊，謹慎務實能提高效率，凡事照規矩來做，重拾有秩序的狀態。水星逆回山羊，意識到謹慎發言的重要性，應敬老尊賢，關注長輩的需求，大年初四水星恢復順行。金星順行山羊，形象的包裝是一大課題。木星5-8度，出生星盤有行星5-10度者，運氣受到加持。



重要星象：火星進山羊，水星逆回山羊，金星順行山羊，木星5-8度

工作注意：巨蟹、獅子、人馬、雙魚

巨蟹：注意與長官的溝通協調

獅子：學著與年輕人互動

人馬：聆聽高層的想法，避免硬碰硬

雙魚：表現出色，能力被看好

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桃花注意：白羊、雙子、處女、天秤

白羊：展現柔弱可愛，能受到青睞

雙子：照顧身邊的人，散發溫暖魅力

處女：暖心的陪伴，有機會融化對方

天秤：有機會恢復感情溫度

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財運注意：山羊、水瓶

山羊：考慮是否為五斗米折腰

水瓶：注意心軟造成的小損失

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健康注意：金牛、天蠍

金牛：當心刀火燙傷，以及交通安全

天蠍：老毛病出現，別再恣意任性

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】