女團COLLAR出道聲勢超MIRROR　品牌爭請做代言　廣告達人解構現象

ViuTV《全民造星》出身的男團MIRROR，成軍3年爆紅，為香港掀起久違了的追星熱潮，他們不但令樂壇充滿活力，連帶廣告界亦掀起MIRROR旋風，單是2021年上半年已接逾百個廣告，成為吸金王。而「師妹」女團COLLAR甫出道聲勢相較MIRROR成團時更強勁，出道不足一個月便成為運動飲品的香港區代言人，當中《造星IV》的冠軍Marf（邱彥筒）最受觸目，誇張到在未出道已接廣告接到手軟。

COLLAR能否承接MIRROR的氣勢持續成為廣告寵兒？廣告達人、廣告營銷集團The Bees Group創辦人兼行政總裁曾錦強（KK Tsang）指出，有MIRROR做先例，廣告商對ViuTV的造星能力有一定信心，加上COLLAR為市場注入新鮮感，相信將會掀起新一輪廣告熱潮。



「廣告達人」The Bees Group創辦人兼行政總裁曾錦強表示，有MIRROR做先例，廣告商對ViuTV造星能力有信心，因此才會在COLLAR出道不足一個月便找她們做代言人，相信她們將會接到更多廣告。（鄭子峰攝）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

今年1月12日出道的女團COLLAR，即時全城關注，出道首小時官方Instagram追蹤人數迅速達到21萬人。首推的MV《Call My Name!》兩日半已破百萬點擊率，打破師兄MIRROR歌曲《BOSS》MV花5日6小時破百萬的紀錄。COLLAR出的道聲勢無疑較3年的MIRROR更強，除了整個女團受注目，個別成員的吸金能力亦不容忽視，例如Marf未正式出道已替多個品牌代言。而女團出道不足一個月，8人便一起成為保礦力的香港區代言人。

於2012年創立廣告營銷集團The Bees Group的資深廣告人曾錦強，認為女團將掀起新一輪廣告熱潮，「由於已有一段時間沒有新的團隊出現，廣告商又很需要新鮮感，剛出道的女團新星正好為他們提供新面孔，估計她們接拍廣告的機會將愈來愈多，不但可增加收入，亦是提升知名度、谷人氣的快速方法。」

MIRROR吸金王姜濤昊早前聯同師妹COLLAR成員許軼（Day）、邱彥筒（Marf），以及王菀之和YouTuber雞丁，拍攝滙豐銀行電子錢包賀年廣告。（網上圖片）

COLLAR出道不足一個月即成健康飲品代言。（資料圖片）

+ 4

最令人嘖嘖稱奇的，是COLLAR的成員或是其他《全民造星IV》參賽者，即使未出道便被大大小小的廣告商垂青。曾錦強分析，「有了MIRROR及 ERROR的先例做參考，廣告商對ViuTV的造星能力有一定信心，因此會趁她們未出道，但已累積一定人氣時，可以較低價錢搶先找她們做代言。」而COLLAR成員當中，在比賽中奪得冠軍的Marf，出道前便出席國際服裝品牌Burberrｙ的宣傳活動，而擠身決賽後，已在其個人IG分享LV及YSL唇膏等廣告，據悉她的身價已由最初的6萬元升至奪冠後的15萬元。

曾錦強續剖析「師兄」MIRROR去年為何在廣告界突然崛起：「從2020年底至2021年初，MIRROR確實幫到廣告業界，我們受社會政治環境影響，突然之間也不知可找什麼人做代言，太黃太藍都不敢用，坊間又出現很多TVB haters（仇恨者），即無綫藝員亦要避用。在這緊急關頭MIRROR剛好出現，他們相對沒有那麼敏感，幫業界解決了找代言人的問題。」12位「鏡仔」盡得天時地利人和，誇張點形容就是是「一隊救全家」。

MIRROR為Samsung Galaxy Z 系列代言的廣告硬照。（Samsung圖片）

Mirror在2021年上半年成為廣告大贏家，與同是ViuTV的組合ERROR，接拍逾150個廣告，姜濤更獨佔其中近40個，成為新一代吸金王。至2021年第3季廣告數量稍為下跌，前50名開支最高品牌仍包攬13個，佔廣告量近三成，仍有一定聲勢。曾錦強認為這種情況可以預料，「現階段ViuTV不會想用盡MIRROR拍廣告，是想為他們鋪排更多其他工作，如製作多些作品、拍劇及增加演出機會，為取得平衡，自然不會接那麼多廣告，雖然數量下降，但不代表他們賺少了，因他們的廣告費不斷上升，吸金王的地位未被動搖。

不過長遠而言，曾錦強認為廣告只單靠MIRROR獨佔廣告巿場，對業界來說並非好事，「如果一個廣告的主要成功因素，是因用了MIRROR做代言，那麼他們的重要性會蓋過廣告公司，在資源爭奪之下，多了資源投放在MIRROR身上，掠奪其他品牌的市場份額，但他們本身沒有創造需求，落入廣告公司的資源亦會被削減，長遠下來會削弱廣告公司的重要性，生存條件變差，對業界而言是不健康的發展」。

點圖回顧吸金王姜濤於2021年注目廣告：

+ 20

其他鏡仔的廣告量亦相當驚人：