不戴口罩　林鄭：市民要感受我情緒　網民11字批：特首有特權？

【林鄭月娥/口罩】本港疫情升溫連日新增個案超過100宗,葵涌邨累計確診或初步確診個案更超過200宗。特首林鄭月娥今早(1月25日)出席行政會議前宣布,葵涌邨夏葵樓亦要圍封禁足強制檢測5天,逸葵樓則要延長圍封禁足強制2天。林鄭月娥同時宣布將會擴大疫苗氣泡措施,而將於年初三到期的社交距離措施,大幅放寬機會小,但正審視會否微調。

林鄭月娥宣布時有不少網民觀看直播,除了關注新防疫措施,亦留言問為何林鄭月娥出席記者會時毋須戴口罩。林鄭月娥則回應自己見傳媒時不戴口罩,是經過深思熟慮,因公眾需要清楚聆聽其信息,亦要感受她的情緒。網民似乎未收貨,反問:「戴咗口罩,我哋會聽唔清楚?」



特首林鄭月娥出席行政會議前見記者。(羅君豪攝)

特首林鄭月娥今早宣布葵涌邨夏葵樓圍封禁足強制檢測5天、逸葵樓延長圍封禁足強制2天、擴大疫苗氣泡措施時,有網民質疑葵涌邨多樓大樓圍封強制檢測,但大批居民要日日逼升降機落樓排隊檢測,「成座樓共用幾部升降機,又要成日走落樓做檢測,戴口罩都中招啦!」、「點解唔上門做檢測?日日喺度排隊 冇病都染到有病啦」、「搞完呢條村?咁下條村又會係邊條呢?」。亦有網民認為做法正確,要保障公共衛生。

惟有更多網民關注疫情嚴峻下,林鄭月娥出席記者會時為何不戴口罩,「又唔戴口罩……」、「點解佢每次出記者會都唔使戴口罩?」、「特首真係有特權?」

林鄭月娥見記者時亦有回應不戴口罩問題,強調會見傳媒時不戴口罩,並非不舒適等因個人原因,而是經過深思熟慮,是履行她作為行政長官的職責。

林鄭月娥解釋,自己在立法會大會或會見傳媒,需要透過傳媒向公眾發放信息,故會除下口罩,讓公眾清楚聆聽相關信息,有時市民更需要感受她的情緒,「I am the chief executive of HKSAR,people need to understand and feel my feeling」。

林鄭月娥舉例,去年8月本港疫情受控,她會見傳媒時就表現得較輕鬆,但目前情況嚴峻,她感到擔心,故不會輕易在公眾面前笑。她補充,自己在街上或工作時,都會戴上口罩。

林鄭月娥解釋後,網民似乎未收貨,反問:「戴咗口罩,我哋會聽唔清楚?」