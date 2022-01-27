動態清零？林鄭認是內地要求自己無法解釋　網民批：唔知你又講？

【動態清零／林鄭月娥／防疫／Omicron】新冠肺炎疫情持續，港府亦推行「動態清零」方針。特首林鄭月娥今日（1月27日）出席記者會時，被問到什麼是「動態清零」，以及有什麼指標，她直言是內地策略要求，「唔係我始作俑者，如果要一個好權威性『動態』呢2個字點解呢，對唔住，解唔到」。言論一出即引來網民批評：「唔知你又講？」



（鄭子峰攝）

特首林鄭月娥今午出席記者會宣布最新防疫措施，其間被問到什麼是「動態清零」，以及有什麼指標。她開首即承認「動態清零」是內地策略要求，又說自己不是「始作俑者」，「你如果要一個好權威性動態呢2個字點解呢，對唔住，解唔到」。

林鄭月娥解釋「動態清零」全文：

「動態清零」我承認是內地策略要求，所以我們在通關過程，我們解釋了策略，我們的策略不是說閉關，也不是說香港一個個案都無，但我們展示了能夠切斷傳播鏈，盡早「冚熄」這一浪的能力。我們從內地專家得悉，這個都有些似內地，內地都無說要零的，但每一次出現了，它透過它的制度、能力，就是可以盡快令這一波疫情停止，所以叫做「動態清零」，但不是我始作俑者，所以你如果要一個好權威性「動態」這2個字怎解釋，對不起，解不到。

（鄭子峰攝）

林鄭月娥解釋引起網民熱論，批評「唔知你又講？」亦有網民質疑「好笑，到底係佢唔知定唔敢解釋」、「兜唔到」。也有網民笑言「上次我問女神感情狀況，佢答我動態A0，我問佢個動態點解佢又係解唔到」。另有網民關注「始作俑者」是否貶義詞，是否暗示內地政策有問題。

「動態清零」包括3方面



究竟什麼是「動態清零」？根據國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組，「動態清零」包括三個方面：

1）及時主動發現傳染源。傳染源包括患者、無症狀感染者、可能攜帶病原體其他動物，主要通過監測發熱門診的預警以及一些檢測、主動篩查的手段來發現傳染源

2）發現病例後，快速採取公共衛生和社會干預措施，包括疫點管控、密切接觸者管理、流行病學調查，以及減少人群聚集等管控措施

3）有效救治。運用中西醫結合等方法，有效救治患者，盡快、盡量阻止疫情進展，防止輕轉重，減少重症和死亡發生