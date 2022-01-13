袁國勇改倡3類人戴2個口罩　K Kwong撐2口罩有用　指批評者井底蛙

【Omicron／兩個口罩／袁國勇／K Kwong】政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日（1月12日）建議市民可考慮佩戴兩個口罩，引來不少網民批評。化學博士鄺士山（K Kwong）則於Facebook拍片，認同兩個口罩保護力比戴一個更高，又說「井底之蛙自己唔識就以為人哋都唔識」。

而袁國勇今早（1月13日）則於電台節目補充，並非建議人人都戴兩個口罩，如果是長期病患、不能打疫苗、在機場或密封地方工作的人，才考慮戴兩個口罩。



袁國勇繼續戴其招牌鴨嘴形口罩。（歐嘉樂攝）

袁國勇昨早「戴兩個口罩」言論惹來批評，質疑是否有科學根據，「太Crazy」、「戴1個都唞唔到氣啦，仲要戴2個？」化學博士鄺士山（K Kwong）則於Facebook拍片，指外國一直有研究戴兩個口罩保護力，「戴兩個口罩比一個有用」。

鄺博士解釋，日常佩戴的口罩，側邊通常有10％至20%會漏氣，而戴第2個口罩，可箍實第一個口罩，令第一個口罩更貼面，防止漏氣，故保護性能亦比戴一個口罩高，「由呢個分別度，你就會覺得袁教授講嘅嘢唔係假」。

他又在帖文強調「2個口罩係有用㗎」，認為「井底之蛙自己唔識就以為人哋都唔識」。

而袁國勇今早在電台節目回應戴兩個口罩，並非建議人人都戴兩個口罩，舉例若本身是長期病患、不能打疫苗、在機場或密封地方工作的人，才考慮戴兩個口罩。

袁國勇重申，新冠肺炎變異病毒Omicron傳染力強，N95口罩雖然保護較高，惟戴時會較辛苦，本港數量亦不多，而外科口罩通常有空位不太貼面，故建議有需要市民外加一個布口罩，令外科口罩更貼面，毋須同時戴兩個外科口罩導致浪費。

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