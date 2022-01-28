拜年親戚又問「幾時結婚」點應對？盤點9個超煩問題+9招回應教學

【農曆新年／虎年／拜年／親戚】每到過年的時候，年輕人最害怕的大概就是長輩們的「關心」了，有網友就在Facebook社團上詢問大家「過年最討厭聽到什麼問題？」果然引發網友們熱烈的回應~
關於「感情」
「是時候找個男友好嫁一嫁了啊，聽到白眼都翻到後腦勺了」、「你趕快找一個結一結啊～」、「怎麼都不交女朋友？是不想交還是交不到呀？」、「什麼時候要交男友？還是要當尼姑？」、「甚麼時候要讓我吃餅啊！（每次遇到親戚必問問題、我最討厭聽到的是『阿你是什麼時候才要結婚蛤？』真的聽到會整肚子火）」
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關於「生小孩」
「問要不要生小孩，我想反問他爸要死了沒」、「什麼時候生小孩」、「哪時生第二個」、「還要不要生個兒子...」、「怎麼不再生一個？他好孤單喔」。
關於「工作」
「被問年終獎金多少？」、「你做什麼工作？薪水多少？超煩！」、「現在一個月賺多少？」、「什麼時候讓我過好日子？」、「現在在做什麼工作？做多久了？」
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什麼都能問什麼都不奇怪
「你怎麼變這麼老？」、「你帶多少來輸？」、「怎麼都沒有瘦一點？」、「你包給XX多少錢？」、「什麼時候要買房子？（又沒有要出錢）」
長輩們的問題真的是層出不窮啊！
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】