黃曉明Angelababy離婚　網民不意外　盤點8對中港婚姻藝人咩環境

內地著名藝人黃曉明與香港女星Angelababy（楊穎）結婚7年，惟一直以來離婚傳言不斷，直至今日（28日）雙雙在微博宣布離婚，並表示「感恩過去所有，未來仍是家人！」。消息曝光即引起中港網民哄動，有粉絲感到可惜，但亦有人直言「預咗」，認為中港婚姻本來已不是容易事，而且明星家庭生活複雜，更指早已感覺到貌合神離。其實圈中過往出現不少中港婚姻，有人因分隔兩地聚少離多現暗湧，最後離婚收場，亦有人幸福美滿，如兩女之父的郭富城。



Angelababy同黃曉明的離婚傳聞盛傳多時，今日（1月28日）宣布離婚。（視覺中國）

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黃曉明與Angelababy今午在微博同步公布離婚消息，以一句「感恩過去所有，未來仍是家人！」，並互相標籤對方，淡然為7年婚姻關係畫下句號。帖文一出數分鐘已逾數千人留言，有粉絲送上祝褔，指會在背後繼續默默支持，希望他們都能各自在新生活中適應，並過得更好，似乎很接受兩人的分開。

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有網民則表示「預咗」，兩人一早貌合神離，離婚消息亦傳足數年，從來都不被看好，「一開始都覺得唔會長，7年先係咁」，又認為可能早已分開，只是等待適合時機才公布。

近年娛樂圈愈來愈多中港婚姻出現，不少人都認為如果2人長年分隔異地發展，或者本來文化不同，很容易引起磨擦，有網民就數出幾對中港婚姻藝人的狀況，有人歡喜有人愁。

中港藝人婚姻成功例子：

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中港藝人婚姻離婚收場例子：