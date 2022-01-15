婚禮絕不能播的歌！新娘點這歌　新郎嬲爆即離婚　網民：曲終人散

在婚禮上播錯歌，後果竟是曲終人散？伊拉克1名新娘日前在婚禮播出1首敘利亞的流行曲，女歌手唱的歌詞帶佔有和控制的意味，結果惹起新郎及男方家屬不滿，新郎更氣得當場提出離婚，成為該國最快離婚紀錄。



伊拉克一名新娘日前在婚禮播出1首敘利亞流行歌曲，女歌手唱的歌詞帶佔有和控制的意味，結果新郎氣得當場提出離婚。（Getty Images）

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據《海灣新聞》報導，在伊拉克首都巴格達舉行的一場婚禮中，新娘播放敘利亞女歌手Lamis Kan的歌曲《Mesaytara》並跟着旋律跳舞，惹起新郎及男方家屬不滿，認為歌曲帶挑釁意味，雙方發生爭執，新郎最終決定離婚。

《Mesaytara》歌名意思為「我佔主導地位」或「我會控制你」，歌詞提到「我佔主導地位，你將受到我嚴格的指示」，被視為會觸怒男性。（《Mesaytara》MV截圖)

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報道指出，《Mesaytara》歌名意思為「我佔主導地位」或「我會控制你」，歌詞提到「我佔主導地位，你將受到我嚴格的指示」、「如果你看着街上其他女孩，我會逼瘋你」、「你是我的糖塊，只要你一直和我在一起，你就會在我的指揮下行走」。歌曲去年7月推出後於中東地區大受歡迎，YouTube MV觀看次數逾1.1億次，但在男性主導的地區或國家，這首歌卻可能觸怒男士。

網民形容《Mesaytara》是絕對不能在婚禮播的歌，而這宗亦非首次因在婚禮上播放《Mesaytara》而導致離婚的事件，去年約旦1名新娘在婚禮上播這首歌，結果新郎亦氣得決定離婚。

（綜合報道）

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