小孩突衝出馬路狂奔勁危險　暖男司機連串舉動被網民狂讚：帥爆了

見到小孩衝出馬路狂奔，你會做什麼？馬來西亞傳媒報道，當地網上熱傳1段車Cam片，有名白衣小孩突然跑出馬路，當時更有電單正駛近，場面非常危險。這時暖男司機停下車，跑過去抱起小孩帶上行人路，再給附近咖啡店主幫手找回父母。該名男司機的善舉被網民狂讚「帥爆了」，但質疑為何父母會讓小孩跑出馬路。司機後來留言，指已找到小孩的爸爸，原來當時身處附近的爸爸，因工作太累在車上休息，未料孩子偷偷離開，「希望大家體諒爸爸的為難處」。



馬來西亞大山腳有小孩衝出馬路，暖男司機的連串舉動被網民讚爆。（「Our Lovely Hometown~~Bukit Mertajam 親親小山城～～大山腳 v2」影片截圖）

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馬媒報道事發於本月27日下午，從馬來西亞檳城州威省威中縣大山腳的百利鎮往武吉敏惹的路段，事發的車cam片段其後上傳到大山腳地區的社交群組，片段可見1名穿白色上衣的小孩突然衝出馬路，裝有車cam的汽車馬上減速尾隨，小孩仍沿着馬路奔跑，身後更有電單車駛近，幸好鐵騎士也及時減速。私家車司機見小孩這樣跑下去太危險，遂決定停車，跑過去把小孩抱起，然後將他帶回行人路。後方2名鐵騎士見狀都相當配合，立即減速行駛。

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該司機呼籲大山腳的網友，就算在大直路行駛也別開太快，該小孩在馬路上奔跑時，附近沒見到他父母。司機表示最初見到小孩時已想馬上下車，但因燈號問題有所耽誤，「幸好還來及拉住小孩」。他後來帶小孩到附近的咖啡店，交給店主幫手找家長，確認小孩安全才離開，「預祝各位虎年行車安全」

網民大讚暖男司機「帥爆了」，見到小孩在馬路狂奔時「看了都緊張一下 ，幸好是被您看到」，「那邊車輛很快的，還好遇見你」、「幸好有你的幫忙，你很棒」、「好人一生平安」。也有留言質疑，為何父母為何會讓孩子跑出馬路。司機其後再回覆，稱已確定小孩找到爸爸，原來他爸爸在附近的公寓工作後太累，所以在車上休息，小孩趁機自己跑下車，「希望大家體諒爸爸為難處」。

（綜合）

馬來西亞兩名大媽於餐廳內因事口角，一言不合隨即動手，竟拿起玻璃樽及膠椅作武器互毆，甚至拉扯上衣至幾乎「走光」。（fb「全馬犯罪，情報，新聞，娛樂吹水站」影片截圖）

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