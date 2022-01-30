笨賊偷電纜斷正成功逃脫　遺1物件助警神破案　網民：實名制盜竊

有什麼東西可以直接幫警方破案？有見過這麼笨的賊嗎？武漢黃坡區正進行電網改造工程，懷疑有賊偷電纜，工人遂多加留意，有晚終發現賊人入侵，展開包圍時卻被他成功逃脫，警方接報到場調查。天網恢恢，現場竟然撿獲1本屬於犯人的帳本，更在1件衣服上搜出其身份證，揭發小偷原來是另1個工程的負責人，因欠債而對電纜起了貪念，第一轉得手時已賺了近2萬人民幣（約2.4萬港元）。賊人竟把身份證留在現場，民警形容破案「可以說沒有難度」，網民抵笑形容小偷是搞「實名制盜竊」。



內地劉姓男子偷電纜被發現，稱首次偷竊已賺了近2萬人民幣。（微博圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事發於於湖北武漢，黃坡區蔡榨街農電網改造工程的劉姓負責人發現，1月中存放在後院的電纜好像變少了，但沒發現盜竊證據，只好提醒工友要加強巡邏。至15日晚上，劉男發現存放電纜的院子內有動靜，馬上喚來工友捉賊。沒想到小偷在他們展開包圍前成功脫身，低下1條剪了一半的電纜。

後來有疑似是該名小偷的男子，騎住三輪車在附近打轉，工友們馬上追趕，對方棄車逃入森林。警方接報調查，小偷雖逃去，但在後院遺下液壓鉗和黑色外套，在三輪車上找到些帳本，記錄了些電力工程的施工情況，其中提到蔡榨街某廣場一件工程狀況。

警方翻了兩翻，在黑色外套內搜出1張身份證，持有者姓劉，懷疑就是小偷本尊。後來警方據帳本提到的廣場調查，發現那個工程的負責人就是身份證持有人，亦即是案中小偷，同時確認他是三輪車等東西的物主。

劉男謊稱衣服及三輪車等物品都被偷了，但經多次盤問後，他最終到派出所自首，承認最近搞工程欠下一些錢，有天看到該院子存放很多電纜，想到可以變賣賺錢便犯案。他在11日晚曾騎三輪車到場，從院子後門潛入，花逾4小時將電纜剪成約1米長運走，他將纜線混入工程廢品出售，已經賺了19850元人民幣（約2.4萬港元）。食髓知味下，他於15日晚再去偷竊，沒想到剪短電纜時被人發現，雖成功脫身，卻在現場遺下身份證。

賊人連身份證都可以留在犯案現場，實屬罕見。調查案件的警員張雪鵬形容，他2021年1月才加入警隊，1年內調查了逾20宗刑事案件，但這宗案件要偵破「可以說是沒有難度的」。事件令網民笑翻，嘲諷小偷「謝謝你，過年時刻送來個歡樂」、「實名制盜竊，方便公安查證」。

（綜合）

13歲少年王平凱因考試成績不佳，意外被爸爸發現書包內藏有手繪草藥圖冊，父親在社交平台分享事件後，引來網民討論。（紅星新聞圖片）