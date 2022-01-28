親熱後女友唱國歌有性暗示？　男友黑人問號　網民拋出神解讀

性暗示方式千變萬化，台灣有女生竟然唱國歌作暗示？有男生日前於討論區發文表示與女友親熱後，她竟突然唱起國歌，讓他感到「滿滿的問號」。有網民留言解答女友是暗示想親熱多一次，「她想要你再升旗again」，惹來其他網民大讚女友「可愛」及「有趣」。



有台灣男生於討論區發文表示，日前與女友親熱後，女友突然唱起國歌，稱「不知道為什麼突然想到國父」，讓他哭笑不得。（《明天和你》劇照）

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該名男生於Dcard討論區發文表示，日前與女友親熱後，她突然唱起國歌，還唱完整首，他不解地問原因，女友竟回答「不知道為什麼突然想到國父」，他瞬間哭笑不得，「我真的是笑到內傷，又滿滿的問號」。

帖文引起熱議，有網民留言解答「升旗，典禮開始？」、「國父革命11次才成功，現在1次就要打發我」、「她在透漏訊息，說要再一次」、「她想要你再升旗again」、「降旗敬禮」，有人笑說「太可愛了吧，有這麼可愛的女友真好」、「好有趣喔，決定今晚也來試試看，真期待男友的反應」。

有網民解答，樓主女友是暗示想親熱多一次，「她想要你再升旗again」。（《無法抗拒的他》劇照）

有人分享類似爆笑經歷，「我也做過這種事，不過我是唱綠油精，我男友說他立馬軟掉」、「我男友唱過全聯的廣告歌：『福利熊，熊福利』，我當時就只想把他踹下床」。

樓主的帖文隨後被女友發現，還現身留言說「幾乎沒有讓他在降旗，國歌的威力滿強大的」，而且她唱的時候還加入打鼓的節奏，男友覺得她很無厘頭，她也覺得自己很好笑。

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