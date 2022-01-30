女友患「士多啤梨病」　病發食唔到暴走尖叫亂掟嘢　台男只敢順從

【士多啤梨／草莓】愛好吃「士多啤梨」的人都很期待冬天當造季到來，但有台灣男生卻因女友的「草莓（士多啤梨）病」而於網上發文大呻「我真的真的很討厭草莓季」。他指出，女友很喜歡吃士多啤梨，每逢當造季節就會「發病」，每次一發病就一定要讓她吃到，有次沒吃到就在家裏「直接暴走，瘋狂尖叫，然後摔東西，鬧到警察來關切以為有家暴」。日前女友又「發病」，他隨即買了三杯有士多啤梨的飲料回家，但女友卻只吃了士多啤梨配料，不喝飲料，然後說不能浪費，要求他喝光，讓他大感無奈。



有台灣男生於網上發文大呻女友有「草莓（士多啤梨）病」，日前女友又「發病」，他隨即買了三杯有士多啤梨的飲料回家，但女友卻只吃了士多啤梨配料，不喝飲料，讓他大感無奈。（fb群組「爆怨2公社」圖片）

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該名男生於fb群組「爆怨2公社」發文呻「我真的真的很討厭草莓（士多啤梨）季」，指出每逢當造季節，女友就會「發病」，「三不五時會突然就說想吃草莓（士多啤梨）」，他稱之為「草莓（士多啤梨）病」。他指出，每次女友一發病就一定要讓她吃到，有次他受不了說家裏沒士多啤梨，結果女友「直接暴走，瘋狂尖叫，然後摔東西，鬧到警察來關切以為有家暴」。之後，他都只敢順着女友，家裏會常備士多啤梨，確保女友「發病」時能吃到。

但人生就總會有意外，日前女友「發病」時，家裏剛好沒有士多啤梨，他的電單車剛好又借了給別人，走路去超市又太遠，情急下想到附近飲料店好像有賣士多啤梨飲品，立即趕去買了三杯先緩解當天「病情」，「怕買一杯草莓（士多啤梨）量太少又復發」。

有台灣男生於網上發文大呻女友有「草莓（士多啤梨）病」，日前女友又「發病」，他隨即買了三杯有士多啤梨的飲料回家，但女友卻只吃了士多啤梨配料，不喝飲料，讓他大感無奈。（fb群組「爆怨2公社」圖片）

他續說，好險買3杯能控制住女友「發病」，但有一點讓他很不爽，就是女友居然將士多啤梨配料吃光，「剩下慘不忍睹不知道是啥的飲料給我」，然後說不能浪費，要求他喝光，讓他很無奈地說「講真的好好一杯被弄成這樣，是你各位還會想喝嗎？」。

有網民直言「這不是草莓（士多啤梨）病，是公主病」、「你寵出來的，只能自己忍受了」、「為了吃個東西瘋到警察來關切，講真的趁早放生對你比較好」，有人反說「這個病不輕！絕對不要放手！麻煩不要禍害任何人間男性」。

有人網民則建議「她不喝完你就種她士多啤梨」、「你可以考慮直接室內栽培士多啤梨了」、「直接載去苗栗士多啤梨園放生！頭也不回就一路開回家」、「幫她安排士多啤梨園工作」、「建議一次叫她吃士多啤梨吃到吐出來，聞到吐出來的味道以後，她就會戒掉了，親身經歷」。

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