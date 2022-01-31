母患癌家庭經濟難負擔醫療費　姊妹陷兩難：放棄治療很不孝嗎？

對抗癌魔是一場硬仗，治療過程艱辛，日後也面臨復發機會，病患除了身體飽受折磨，經濟負擔可能沉重得教人吃不消。台灣1名女子近日在網上發文訴苦，指母親數年前因患大腸癌和卵巢癌而賣樓治病，後來病情穩定，但最近醫生發現肺部有癌細胞入侵，需繼續治療，否則母親只餘下最多1年壽命。惟樓主和姊姊的經濟狀況皆不穩，無法承擔治療費用，讓她不禁慨嘆「如果沒治療，真的就代表狠心 不孝順嗎？」，帖文隨即引來網民議熱，不少人都對該對姊妹的情況表示同情。



有台灣女生發文，指母親最近癌症復發，惟她與姊姊經濟狀況較差，不足以支付治療費用。（GettyImages）

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該名女生在facebook群組「爆怨公社」發文，表示母親於2014年患大腸癌及卵巢癌，故需賣樓治病，其後病情穩定，直至去年醫生發現癌細胞轉移至骨頭，肺部有癌細胞侵蝕，決定治療的話，母親需先做手術，再接受其他治療，但也不肯定療程有效；若不治療，母親則最多只有1年壽命。

樓主表示，家中只有兩姊妹和母親，姊姊沒有穩定工作收入，主要依靠男友；自己則已婚，靠丈夫每月4萬多台幣的收入，照顧7歲和10歲的小孩；母親沒有存款，也沒有任何保險，其餘親戚均自顧不暇，「如果媽媽想治療看看，但是經濟能力下卻沒辦法……如果沒治療，真的就代表狠心、不孝順嗎？」。

醫生指假如母親不接受治療的話，便只餘下最多1年壽命，讓沒有能力負擔費用的樓主感到非常內疚。（資料圖片）

不少網民留言指要尊重病人的意願，以母親為優先，但認為樓主無力負擔醫藥費，根本並非她的過錯，安慰她毋需太自責，「放棄治療不代表不孝，家中狀況要給媽媽知道」、「還是要看病患本身自己的選擇，不是每個人都能坦然的面對死亡」、「問母親有什麼遺願，與其債留子孫，不如幫她完成一些願望」，也有人建議樓主向社福機構求助，看有沒有政府補助等方法。

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