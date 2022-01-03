台灣19歲處女呼吸傳怪聲「喉嚨生滿椰菜花」感染性病竟與媽媽有關

【尖銳濕疣／性病疣／椰菜花】一名19歲台灣女子出現聲音沙啞症狀，嚴重到「呼吸發出怪聲音」，嚇得她趕緊就醫，就連收治的當地醫生當下都覺得很可怕。



台醫透過內視鏡一照才發現，該名女子聲帶上竟生滿「椰菜花」，但她卻堅稱自己沒有過性行為，直到真實原因曝光，讓眾人全驚呆。

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台灣耳鼻喉科醫生張益豪近日在節目《醫師好辣》分享，過去擔任住院醫生時遇過一個離奇個案，當時一名19歲女子因喉嚨不適前來就診，進診間時不斷發出詭異呼吸聲，讓他嚇得趕緊替患者做內視鏡檢查，結果一照驚見該女子聲帶上竟生滿椰菜花，範圍大到讓他束手無策。

張益豪表示，他第一時間請當地資深醫生處理，對方才揪出病因是「人類乳突病毒」感染所引起的椰菜花，這種症狀不論打針、吃藥都沒效，只能透過手術進行切除或電燒，之後也緊急為該女子安排治療。

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至於女子年紀輕輕卻生椰菜花，張益豪說道，患者跟家屬都強調並沒有性行為，因此研判是她在出生過程中，經過媽媽產道被感染，相當於從小就遭感染。張益豪表示，患者可能以前就有症狀，只是最近椰菜花生得特別厲害，以致呼吸道阻塞，「這種叫『幼年的乳突瘤』」。針對該個案，是否有異常性行為，原因反而出現在媽媽身上，讓眾人相當驚訝。

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