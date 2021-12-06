父突離世失經濟支柱　病母倡退學養家　港大生陷兩難：我想讀埋佢

知識真的可以改變命運？1名香港大學學生日前在討論區吐苦水，指作為家中經濟支柱的父親早前突然離世，而母親是長期病患，難以只靠每月約3000至4000元的薪金獨力養家，而家中尚有正就讀中二的妹妹，於是提出不如讓樓主退學，早日出社會打工賺錢。樓主聽後倍感壓力，坦言希望完成學業，「但阿媽真係無能力賺錢」，情況令他陷入兩難局面。



有港大生在網上訴苦，指早前父親突然離世，家庭頓失經濟支柱，加上母親身體欠佳，遂忍痛建議他退學去賺錢養家，令他感到陷入兩難。（《Start-Up》劇照）

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事主在Dcard討論區發文，指自己是「屋邨仔」，現為港大2年級生，家中還有正就讀中二的妹妹。不過，作身家中經濟支柱的父親上月突然離世，而母親是長期病患，即使勉強上班，每月約3000至4000元的薪金根本不足以養家。因此母親近日邊哭邊告訴樓主，直言她已經「頂得好辛苦」，無奈即使她盡了力，收入都不足以應付日常開支，故希望事主退學賺錢養家，又說「媽咪知咁對你好唔公平……我對你唔住」。

樓主聽後不知如何反應，明白母親年紀漸長，而且「周身病痛」要經常出入醫院，但他也花了很大努力才能由「Band 3」的中學考入港大，「以為過完呢4年，我人生可以有啲改變」，擺脫跨代貧窮的，可惜現在卻因家計問題而有變數。

樓主希望繼續在港大的學業，惟單靠母親每月數千元的收入，根本無法維持全家開支，讓他陷入兩難局面。（《Start-Up》劇照）

帖文引來大批網民回應，其中大部份人都建議事主繼續學業，「幾辛苦都好，唔好放棄學位」、「退學只會後悔一世，你阿媽雖然好有心，不過差啲害你一世」，更多人則提供解決方法，例如叫事主了解一下政府資助、學貸、交通津貼等申請方法，可找社工或校方商討，又或以私人補習等兼職工作幫補家計，相信一定有辧法讓他繼續學業。

（Dcard）

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