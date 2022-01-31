徐英偉辭職即日離任民政局局長　網民批難服眾：辭職非法律制裁

港區人大代表洪為民生日派對爆出感染群組，「洪門宴」引起的政治風波至今未完。至今日（31日）徐英偉中午發聲明表示，已向行政長官提出辭去民政事務局局長職務，並計劃即日離任，成為風波中首名下台的官員。他表示疫情爆發情況下，作為抗疫官員未能以身作則，於1月3日在出席宴會時有失當行為，「我應為自己的錯誤承擔責任，決定辭任民政事務局局長一職」。



相關消息一出即引來討論，網民大多認為即使徐英偉「落鑊」仍未能服眾，不但未能改變公眾對事件的負面印象，更讓人有轉移視線的感覺，「犯法就係犯法，辭職並非法律制裁的一部分」、「其他官員唔使負責任？」。



有建制派消息透露，多次被特首林鄭月娥點名批評的徐英偉已主動辭去民政事務局局長職務，成為「洪門宴」事件「第一滴血」。《香港01》正向特首辦及徐英偉查詢。（資料圖片）

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民政事務局局長徐英偉中午發聲明表示，已向行政長官提出請辭，並計劃即日離任。他於聲明中表示，疫情爆發情況下，作為抗疫官員未能以身作則，於1月3日在出席宴會時有失當行為，「我應為自己的錯誤承擔責任，決定辭任民政事務局局長一職。感謝能有機會加入政府為香港市民服務，亦感謝行政長官和其他政府同事及各界友好對我的支持和指導」。

「洪門宴」引起的政治風波發酵近1個月，涉事的15名官員完成強制檢疫後，於上周二（25日）復工，唯獨徐英偉繼續休假至年初四。行政長官林鄭月娥在派對後曾舉行記者會，明言對官員出席大型聚會感到失望，並曾點名批評徐英偉，稱事發後對徐「尤其失望」的看法至今不變。她又強調政府對對官員及公務員的要求定得很高，個人行為不可為政府帶來尷尬，將以此為標準處置涉事官員。《香港01》早前報道，林鄭希望撤換徐英偉，只待北京定奪，有多名民建聯成員為徐英偉說項求情，至今日徐英偉已主動辭去局長職務，成為「洪門宴」事件「第一滴血」。

行政長官林鄭月娥曾點名批評徐英偉，稱事發後對徐「尤其失望」的看法至今不變，強調政府對對官員及公務員的要求定得很高，個人行為不可為政府帶來尷尬。（資料圖片）

相關消息一出即引來公眾熱烈討論，不少網民認為即使徐英偉辭職仍未能釋除公眾對官員「知法犯法」的懷疑，甚至質疑特區政府以官員「落鑊」轉移視線，「犯法就係犯法，辭職並非法律制裁的一部分」、「區嘉宏呢？安心出行都唔拍，點令市民信服」、「如果其他當無事，難以服眾，更令祖國無面，全部都應免職」、「高官唔守法，點叫我地呢班平民守法，捉一個出嚟咋？仲有224人呢？香港幾百萬人你叫我哋點服呀」、「得1個下台？有份去都要下台！做官都不以身作則，又何來為民請命？」。

亦有網民認為，「洪門宴」發生逾3星期才傳出徐英偉辭職消息，背後或有其他原因，「與其公開俾人剁，不如自己走，CV冇咁難睇」、「如果佢真係要做炒魷戲，你被炒前點辭職佢都唔會批准」、「動態辭職啫，之後去邊實有安排啦」、「件事過咗兩個禮拜先『主動』辭職，咁全港學生都會主動做功課啦，我日日都好主動咁食飯後洗碗𠻹」。

▼▼1.17 徐英偉離開竹篙灣檢疫中心▼▼



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今年1月3日，多名官員出席港區人大代表洪為民「流水式」生日派對，但只有徐英偉有長時間逗留食飯，在場時間與確診者重疊，更被拍到除口罩與賓客聊天。「洪門宴」賓客人數由最初所指約百人，愈爆愈多至225人，當中包括15名官員，包括民政事務局局長徐英偉、財經事務及庫務局局長許正宇、廉政專員白韞六、入境處處長區嘉宏、前海關關長鄧以海，以及多名副局長和政治助理。

▼▼ 洪為民生日宴事態發展 ▼▼

