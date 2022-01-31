徐英偉辭職即日離任民政局局長　網民批難服眾：辭職非法律制裁

港區人大代表洪為民生日派對爆出感染群組，「洪門宴」引起的政治風波至今未完。至今日（31日）徐英偉中午發聲明表示，已向行政長官提出辭去民政事務局局長職務，並計劃即日離任，成為風波中首名下台的官員。他表示疫情爆發情況下，作為抗疫官員未能以身作則，於1月3日在出席宴會時有失當行為，「我應為自己的錯誤承擔責任，決定辭任民政事務局局長一職」。
相關消息一出即引來討論，網民大多認為即使徐英偉「落鑊」仍未能服眾，不但未能改變公眾對事件的負面印象，更讓人有轉移視線的感覺，「犯法就係犯法，辭職並非法律制裁的一部分」、「其他官員唔使負責任？」。
民政事務局局長徐英偉中午發聲明表示，已向行政長官提出請辭，並計劃即日離任。他於聲明中表示，疫情爆發情況下，作為抗疫官員未能以身作則，於1月3日在出席宴會時有失當行為，「我應為自己的錯誤承擔責任，決定辭任民政事務局局長一職。感謝能有機會加入政府為香港市民服務，亦感謝行政長官和其他政府同事及各界友好對我的支持和指導」。
「洪門宴」引起的政治風波發酵近1個月，涉事的15名官員完成強制檢疫後，於上周二（25日）復工，唯獨徐英偉繼續休假至年初四。行政長官林鄭月娥在派對後曾舉行記者會，明言對官員出席大型聚會感到失望，並曾點名批評徐英偉，稱事發後對徐「尤其失望」的看法至今不變。她又強調政府對對官員及公務員的要求定得很高，個人行為不可為政府帶來尷尬，將以此為標準處置涉事官員。《香港01》早前報道，林鄭希望撤換徐英偉，只待北京定奪，有多名民建聯成員為徐英偉說項求情，至今日徐英偉已主動辭去局長職務，成為「洪門宴」事件「第一滴血」。
相關消息一出即引來公眾熱烈討論，不少網民認為即使徐英偉辭職仍未能釋除公眾對官員「知法犯法」的懷疑，甚至質疑特區政府以官員「落鑊」轉移視線，「犯法就係犯法，辭職並非法律制裁的一部分」、「區嘉宏呢？安心出行都唔拍，點令市民信服」、「如果其他當無事，難以服眾，更令祖國無面，全部都應免職」、「高官唔守法，點叫我地呢班平民守法，捉一個出嚟咋？仲有224人呢？香港幾百萬人你叫我哋點服呀」、「得1個下台？有份去都要下台！做官都不以身作則，又何來為民請命？」。
亦有網民認為，「洪門宴」發生逾3星期才傳出徐英偉辭職消息，背後或有其他原因，「與其公開俾人剁，不如自己走，CV冇咁難睇」、「如果佢真係要做炒魷戲，你被炒前點辭職佢都唔會批准」、「動態辭職啫，之後去邊實有安排啦」、「件事過咗兩個禮拜先『主動』辭職，咁全港學生都會主動做功課啦，我日日都好主動咁食飯後洗碗𠻹」。
▼▼1.17 徐英偉離開竹篙灣檢疫中心▼▼
今年1月3日，多名官員出席港區人大代表洪為民「流水式」生日派對，但只有徐英偉有長時間逗留食飯，在場時間與確診者重疊，更被拍到除口罩與賓客聊天。「洪門宴」賓客人數由最初所指約百人，愈爆愈多至225人，當中包括15名官員，包括民政事務局局長徐英偉、財經事務及庫務局局長許正宇、廉政專員白韞六、入境處處長區嘉宏、前海關關長鄧以海，以及多名副局長和政治助理。
▼▼ 洪為民生日宴事態發展 ▼▼