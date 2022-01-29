老闆請食佛跳牆　每人一盅放入儲物櫃　網民笑指感覺「很莊嚴」

「佛跳牆」是過年期間桌上必備的佳餚之一，不過有一名網友卻抱怨過年前老闆送員工每人一盅佛跳牆，還幫忙放在置物櫃裏，可是造型和放的地方卻讓人怎麼看怎麼怪，照片PO上網後也笑翻一票人。
原PO在Facebook群組「爆廢公社」寫道今年年終收到老闆送的佛跳牆，而且每個員工都有，老闆還很貼心的幫大家放到各自的置物櫃裏，但是這個景象卻讓他看起來怪怪的。從照片看到佛跳牆食材都裝在白色瓷器裏，上面還有貼黃色便條紙寫上員工姓名，蓋子上還有吊飾，然後擺放在櫃子裏，讓人覺得有種「莊嚴感」。
老闆送來的佛跳牆，觀感怎麼有點像……（按圖了解）
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有人看了照片也覺得恐怖，「媽呀，怎麼看起來毛毛的」、「認真？」、「嚇死」、「神聖莊嚴」、「有點怕怕的」、「不知道的以為是塔位跟骨灰罈」、「看起來真的像到沒胃口的地步」，不過也有網友質疑這照片是舊圖，每年都要拿出來惡搞一番。
但多數人還是覺得很搞笑，「上面應該要貼員工照片」、「佛心公司就是這樣，連以後的事都準備周全了」、「你們是不是常讓老闆森七七（編：生氣氣）？」、「擺好要移動的話，建議先看日子」、「你讓我想起阿公阿嬤了」、「吃完瓶子留着 感覺以後可以省掉一筆錢」、「取的時候要撐傘」。
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