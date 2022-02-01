親友聚餐一個行為被男友鬧爆公主病　女方感委屈求公論　結果……

如果你的另一半是那種在餐桌上什麼都不自己來，一直要別人幫忙服務，甚至只會發號施令叫親友幫你服務的個性，你會因為這樣跟另一半起爭執嗎？



一名網友韓小姐表示某天吃完飯後，男友突然與自己發生爭執，認為自己是很自我中心的人，用餐時也不會顧及餐桌上其他人感受，因此讓男友覺得每次跟自己用餐都感到相當痛苦。

讓男友無法忍受的舉動包括指使朋友當男友夾食物，但韓小姐覺得男友太過小題大作，並認為剛開始交往時男友就應該知道自己是什麼樣個性的人，認為自己為了男友作出犧牲，處處迎合，卻沒受到認同，感到委屈。

你又覺得係女網友公主病定男友要求高？點圖睇睇二人對話原文同網民反應▼▼▼

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後來男友直接道出韓小姐根本友公主病，原因是因為大家在問韓小姐要不要些什麼時，她卻從頭到尾坐在椅子上不肯自己動手，而叫旁人幫自己服務等等，許多任性的行為讓男友抱持著「每次跟你吃飯一定是最後一次」的想法。韓小姐努力求和表示會改進，但男友此時似乎去意已決，要求韓小姐重新思考二人彼此的關係。男友更表示一開始是很希望與韓小姐一同步入禮堂組織家庭，但隨著相處下來發生的種種磨擦，使男友萌生還需要再觀察看看的念頭，最後韓小姐發文「由於吵得太兇，決定直接po上來，純粹聽意見，截圖的最後是他說他要分開」。

想不到網民一面倒認同男友的看法：「我覺得妳前男友算很給妳面子，事後才跟妳吵，我遇到這種會直接當著大家面前罵三字經。總之，分手了就好」、「自己男朋友，當然自己幫男朋友弄啊」、「覺得是小事，可能你們之前就有發生這些問題了，習慣想法不同就是要靠磨合，當然也要看自己怎麼想，沒有誰對誰錯」、「所以妳有公主病」、「交往還沒十天就要分手了哈哈哈哈哈哈哈」、「笑死吃個飯而已！分一分啊」、「這公主病的不輕，至於男的還是要多看巨龍……巨龍你擦亮眼」、「公主病太嚴重了，我的女朋友這樣的話我早就甩了！」、「我也覺得滿怪的，叫朋友盛食物給男朋友 」、「為男方感到慶幸」、「男生比較重視禮儀，女生習慣使喚別人。男生覺得讓長輩、朋友幫忙夾菜，很不妥當，女生覺得男生小題大作，自己一直都是這樣，很習慣」、「懶癌發作日常？如果是迴轉壽司我覺得坐對面合理，不然他就要一邊吃一邊幫你拿，連站起來拿都不要嗎？」。

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