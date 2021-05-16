公主病客人叫網上外賣　店家一睇四字要求即刻唔接：手殘定腦殘？

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-16 15:30

很想問問這位點餐又備註疊字的客人，請問妳是手殘還是腦殘啊？還是公主癌發作？記得下次要備註你是什麼「症頭」？這樣就算你提出無理的要求，人家也不會覺得怪喔！不然沒備註，就會讓人超想翻白眼的啊！

文：林小姐（發表於爆怨2公社）

之前看別人貼說奇怪的要求覺得很扯，沒想到今天換我遇到了，一碗鍋燒烏龍麵，還要求……（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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不要蛋黃，而且蝦蝦剝殼？我只會幫我家男人剝衣服啦！當然不可能接啊！隨即她又點了一張不要蛋黃，依然拒接，不想縱壞客人！

網民怎麼看？「公主病嗎？蝦蝦剝殼」、「說不定下次有人指定要公蝦還是母蝦」、「看到打『蝦蝦』我真的白眼翻到後腦勺，不能好好打字嗎？」、「不要蛋黃還好，剝蝦殼是怎樣？」、「可以幫吃嗎？免得你張口」、「蝦殼跟蛋殼給她」、「要求蝦子剝殼還能忍！但看到蝦蝦剝殼我就忍不下去了！」、「我也來訂一份去腮去鱗的吻仔魚」、「回她『去妳媽媽』，疊字我也很會喔」、「外帶自取毛還這麼多」、「關心傷殘人士，從你我開始」。

還有人分享其他奇遇：「遇到真的會無言！買60元魷魚，備註寫要出100元份量給他！餐點選擇要餐具，備註寫不要餐具這個我會人格分裂，當天不小心按到啦！買15樣不同鹹酥雞食物，每個各一份，每樣包一包！外送員來了整個囧掉，默默等我分裝好。」

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