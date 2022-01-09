保安員突變友善主動似另一個人嚇怕住戶　網民點破：呢個就到啦！

保安員突然變得友善主動原來有原因！有網民在討論區上發文，指自己與樓下保安員鮮有說話，近日卻主動向他打招呼及幫忙開門等等，「好似變咗另一個人」，令他十分不習慣，於是問網民有沒有類似經驗。網民們笑言，保安突然變成另一個人時，就代表農曆新年將至，「都要做下樣啦」。



有網民表示，樓下的保安員近日一反常態，主動上前聊天之餘更會幫忙開門，令他十分不習慣。（電影《回魂夜》截圖）

樓主在親子王國討論區上發文，說自己平時與保安員「無乜兩句」，但不知道什麼原因「好似變咗另一個人，好唔慣」，他形容保安員「呢幾日好主動打招呼、又幫手開門、幫手拎下嘢咁」，於是問大家有沒有相關經歷。

網民在留言中解釋，由於農曆新年將至，不少保安員為了收利市都會提早變得殷勤，「下個月農曆新年了」、「其實每逢臨近過年都會有呢個情況出現㗎啦」、「正常呀，就嚟新年啦，都要做下樣啦」、「提你就新年」。

不少網民認為，相信樓主樓下保安員的態度轉變是因為農曆新年將至，想留下好印象在新年期間𢭃利巿。（電影《回魂夜》截圖）

有人亦分享個人經驗，指自己樓下保安平時都很冷漠，「而家會主動叫早晨，仲識同住客講爛Gag」。不過亦有人指自己屋苑的保安員一直表現良好，「就算隔籬過嚟擺明𢭃利市我都畀」、「樓下管理員同清潔姨姨平日都好幫手好好笑容，呢啲利市錢1年1次我無所謂」。

香港物業管理及保安職工總會過去接受《香港01》訪問時表示，市民覺得保安員在新年期間特別勤力𢭃利巿，部份舉動惹起網民不滿，但認為現時大多數市民派利市給保安員，相信都是認同他們的表現才會派，而撇除高尚住宅，一般住宅住戶不論公屋或私樓，利市都以10元、20元為主。總會表示，以公屋保安員為例，利市所得一般都等同收到雙糧或三糧，不過數字需要視乎當年的經濟環境及保安員表現是否令住戶滿意。

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