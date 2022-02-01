馬斯克發文祝賀農曆新年　4隻老虎+4個字母賀圖　網民質疑性暗示

馬斯克（Elon Musk）是全球巨富之一，加上言行出位經常只說一句半句，已經足夠左右國際形勢。適逢農曆新年，馬斯克在推特（twitter）上發推文祝賀農曆新年，最令網民驚艷的是，他的推文配圖成功將Tesla電動車型號的名字配合在4隻老虎上，成功引起網民注意，甚至有人看出「S3XY」的字母與「SEXY」相似！



馬斯克在推特上載圖片，向網民們拜年。（twitter「@elonmusk」圖片）

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馬斯克昨日（1月31日）在推特上發文祝賀農曆新年，雖然推文沒有留下特別的字句，但就上載了以虎年為主題的圖片。圖中有4隻不同姿態的黑白色老虎，同時亦以紅色勾勒出「S」、「3」、「X」及「Y」的4款Tesla電動車型名名稱，十分別出心裁。

網民們看到圖片之後，都在推文上留言祝賀新年，並向馬斯克道謝，不過有留言笑言4個字排名「S3XY」，與英文字「SEXY」相似，成為真正的「性暗示」。

馬斯克去年亦有上載圖片拜年。（twitter「@elonmusk」圖片）

其實馬斯克並非首次畫圖祝賀新年，例如剛剛過去的牛年，他亦曾以牛為主題，配上「S」、「3」、「X」及「Y」，上載圖片祝賀新年。