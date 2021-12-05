Tesla急跌│連登仔重注炒末日Call　身家1晚慘輸97%：我戇X仔

美股在Omicron變種病毒、加息及縮表（即「縮減聯儲局的資產負債表」）等多方夾擊下出現明顯回調，不少股民亦都深受影響！有連登網民發文慘呻「一晚輸晒成副身家」，問如何是好？原來樓主重倉特斯拉（Tesla，TSLA）看好期權（Call Options），但全屬末日Call，行使價全部高於周五（3日）收市價的1014.97美元，變相淪為廢紙。根據樓主上載的截圖，他1晚勁蝕逾8.1萬美元（約63.15萬港元），約為全倉近98%，極之誇張。



樓主上載股票手機程式截圖，可見他損失慘重。（連登討論區圖片）

樓主上載股票手機程式截圖，可見他損失慘重。（連登討論區圖片）

該名連登仔在討論區上以「一晚輸晒成副身家，點部署」為題發文，稱相信不少網民看到他的帖文「都一定會話我戇X仔」，但發文目的主要是「想奉勸大家小心操作，及時離埸」。他直言自己在1晚就輸光數年來的積蓄，身家歸零，暫時未能面對，感嘆「貪字得個貧」。

從上載的股票手機程式截圖可見，他在一夜間就損失了81,168元美金（約63.28萬港幣），等同全倉97.82%。後來他再上載持倉項目，分別為特斯拉正股及3隻於12月3日到期，行使價為1025元、1050元及1145元的看好期權，其中輸得最多的是行使價為1050元的期權，虧損額達到7.3萬美元（約56.91萬港元）。由於特斯拉在12月3日收市價為1014.97元，低於他持有的期權行使價，期權價值悉數歸零，血本無歸。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）早前在推特上發起沽貨公投，最終根據公投結果密密沽貨。（資料圖片）

不少網民都認為樓主投資手法及股票買賣觀念有錯，「點解要將自己擺喺1晚可以輸哂身家嘅處境？」、「玩到成副身家買Call你都幾好嘢」、「末日Option不嬲係賭錢，賭輸咗怪邊個？要投資就買正股或者遠期Call」。留言亦有人勸他看開一點，「都係嗰句，冇欠債就咩都唔好諗啦，重新做人」、「咁買法當輸咗鋪百家樂，冇欠債就算吧，努力工作」。

（連登討論區）